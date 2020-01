Diretta Sampdoria Inter Primavera/ Streaming video tv: blucerchiati in fase positiva

Sampdoria Inter Primavera verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia, e si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 22 gennaio: la partita è valida come recupero dell’ottava giornata nel campionato Primavera 1 2019-2020, e dunque viene disputata con due mesi e mezzo di ritardo rispetto al calendario originale. Nel frattempo è terminato il girone di andata: i blucerchiati sono reduci da un rocambolesco e importantissimo 5-4 inflitto alla Roma con il quale sono riusciti a portarsi all’ottavo posto in classifica, esplorando adesso una zona playoff che è distante non troppo e con uno stimolo in più, perchè in sesta posizione in questo momento c’è il Genoa. L’Inter invece non è riuscita a vincere sul campo della rivelazione Cagliari, e con il pareggio è rimasta a 5 punti dagli isolani: il terzo posto, sia pure con l’aggancio operato dalla Juventus, è comunque utile per continuare a sperare di qualificarsi direttamente alla fase finale del campionato. Aspettando ora la diretta di Sampdoria Inter Primavera possiamo valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Inter Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del vostro televisore e che da qualche stagione propone le partite del campionato Primavera 1; l’alternativa è fornita dalla stessa emittente, perchè qualora non possiate avvalervi della televisione sarà sempre possibile seguire questa sfida in diretta streaming video, visitando con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone (e senza costi aggiuntivi) il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA INTER PRIMAVERA

In Sampdoria Inter Primavera Marcello Cottafava dovrebbe confermare il 3-4-1-2 che ha battuto la Roma: spazio dunque a Raspa tra i pali con una difesa che sarà composta da Veips, Angileri e Obert mentre i due esterni che avanzeranno sulla linea dei centrocampisti saranno Chrysostomou e Canovi. Due centrali in mediana in Pompetti – doppietta lo scorso sabato – e Sistounis, poi il reparto avanzato nel quale D’Amico agirà in qualità di trequartista dovendo fornire palloni giocabili a Ibourahima Baldé, reduce dai primi due gol in questo campionato (ma ha giocato appena sei partite, e una per un solo minuto) e Prelec. Armando Madonna potrebbe invece cambiare qualcosa rispetto a sabato: in difesa Kinkoue si candida a mettersi davanti a Filip Stankovic e completare il reparto con Ntube e Moretti, Persyn e Vezzoni sono confermati per le corsie mentre in mezzo c’è Attys che scalpita per un posto che potrebbe lasciargli Burgio, con la conferma invece di Gianelli e Schirò. In attacco Mulattieri e Matias Fonseca sono ancora favoriti, ma non bisogna dimenticarsi di Bonfanti e Gnonto che potrebbero avere spazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA