Diretta Atalanta Torino Primavera/ Streaming video tv: Dea in fuga solitaria

Atalanta Torino Primavera, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione Aia di Udine, è una sfida in programma oggi pomeriggio domenica 19 gennaio alle ore 14.30. Partita di grande tradizione, Atalanta Torino Primavera sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Non si è fermata la marcia della capolista con gli orobici che alla ripresa del campionato hanno piegato in trasferta con un netto 0-3 il Genoa, ottenendo la loro terza vittoria consecutiva tra campionato, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League. La formazione allenata da Brambilla continua a dominare il campionato ed ora è pronta ad ospitare un Torino chiamato a proseguire una difficile risalita. I granata dopo l’ultimo pareggio a reti bianche in casa contro il Sassuolo hanno ottenuto il loro sesto risultato utile consecutivo in campionato, in una striscia fatta finora di due vittorie e quattro pareggi che ha riportato il Torino al settimo posto appena dietro la zona play off, distante comunque ancora 4 lunghezze. Le due squadre tornano ad incontrarsi dopo l’emozionante semifinale play off della scorsa stagione, con i bergamaschi vincenti 4-3 ai tempi supplementari dopo un match pieno di emozioni: una vittoria che ha spianato la strada all’Atalanta verso la conquista dello Scudetto.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Torino Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, per la precisione sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Andiamo infine a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Atalanta Torino Primavera, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. L’Atalanta guidata in panchina da mister Brambilla schiererà un 4-3-3 con questo presumibile undici titolare schierato dal primo minuto: Ndiaye, Bergonzi, Brogni, Panada, Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Piccoli, Cortinovis, Colley. Risponderà il Torino allenato da Sesia con un 3-5-2 che ci aspettiamo così schierato: Lewis; Singo, Siniega, Celesia; Bongiovanni, Adopo, Onisa, Freddi Greco, Kouadio; Gonella, Ibrahimi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA