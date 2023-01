DIRETTA/ Atalanta Sampdoria video streaming tv: nerazzurri ok, ma a Bergamo…

DIRETTA ATALANTA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Prima di vivere la diretta di Atalanta Sampdoria andiamo a scoprire alcuni numeri che sono legati al testa a testa tra le due squadre. Nelle ultime dieci partite chi ha fatto meglio è stata sicuramente la Dea: l’Atalanta infatti ha vinto sei volte comprese le ultime quattro sfide, poi abbiamo un pareggio e tre vittorie della Sampdoria. La curiosità? In questo scorcio temporale i blucerchiati hanno ottenuto questi tre successi a Bergamo: il più recente è il 3-1 dell’ottobre 2020, quando avevano espugnato il Gewiss Stadium con i gol di Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto, e Marco Sportiello che aveva evitato il poker parando un rigore a Quagliarella.

Per l’Atalanta aveva segnato Duvan Zapata, ex della partita; ad ogni modo la Dea ha generalmente fatto meglio, anche se le vittorie nel suo stadio dal 2018 a oggi sono soltanto due e, di conseguenza, se ci riferiamo alle sole partite in Lombardia il passo della Sampdoria è migliore. Nel febbraio di un anno fa l’ultima affermazione interna dell’Atalanta: un netto 4-0 con le reti di Mario Pasalic e Teun Koopmeiners nel primo tempo, poi nella ripresa la doppietta del centrocampista olandese e il sigillo finale di Aleksey Miranchuk. (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Atalanta Sampdoria sarà visionabile sia su DAZN che su Sky. L’emittente televisiva trasmetterà il match su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e in 4K HDR sui televisori compatibile al canale di riferimento vale a dire il 213. Come di consueto, anche DAZN trasmetterà l’incontro. Per lo streaming video, DAZN offre la possibilità di vedere la diretta Atalanta Sampdoria su qualsiasi dispositivo quale PC, smartphone, tablet e console di gioco. Anche Sky, attraverso l’applicazione Sky Go, offre la visione della partita sulle medesime piattaforme, ad eccezione delle console di gioco.

PARTITA SENZA STORIA?

Atalanta Sampdoria, in diretta sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso il Gewiss Stadium di Bergamo, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie A. Punti pesanti quelli in palio nell’anticipo serale del sabato della massima serie, Gasperini e Stankovic pronti a tutto per avere la meglio.

L’Atalanta è al sesto posto con 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Serie positiva di quattro gare per la Dea, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Juventus. Situazione delicata per la Sampdoria, penultima con 9 punti, raccolti grazie a due vittorie, tre pareggi e quattordici sconfitte. I doriani sono reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 0-1 contro l’Udinese.

PROBABIL FORMAZIONI ATALANTA SAMPDORIA

Gasperini e Stankovic alle prese con gli ultimi nodi da sciogliere, andiamo a scoprire le probabili formazioni del confronto. Partiamo dall’Atalanta, in campo con il 3-4-1-2: Musso, Toloi, Scalvini, Demiral, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri, Pasalic, Lookman, Hojlund. Passiamo adesso alla Sampdoria, schierata con lo stesso modulo: Audero, Murillo, Nuytinck, Amione, Leris, Vieira, Rincon, Augello, Djuricic, Lammers, Gabbiadini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Sampdoria vedono nettamente favorita la Dea. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Atalanta è a 1,35, il pareggio è quotato 5,00, mentre il successo della Sampdoria è a 8,40. Si prospetta una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è a 2,10, mentre l’Over 2,5 paga 1,65. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,97 e 1,75,

