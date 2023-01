Diretta/ Sampdoria Udinese streaming video tv: oltre le difficoltà (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA UDINESE: DORIANI ALL’ULTIMA SPIAGGIA!

Sampdoria Udinese, in diretta domenica 22 gennaio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A. Due squadre che proveranno ad andare oltre le difficoltà: la beffarda sconfitta di Empoli, col pareggio al 97′ annullato con una discussa decisione arbitrale, pesa come un macigno per la Sampdoria chiamata a vincere anche per rispondere al successo del Verona sul Lecce.

L’Udinese dopo essere stata la squadra rivelazione della prima parte della stagione ha subito un brusco calo di rendimento, con i friulani che non vincono in campionato dal 3 ottobre scorso e che hanno perso anche nell’ultima uscita casalinga contro il Bologna. Le due squadre hanno pareggiato con un pirotecnico 3-3 nell’ultima sfida di campionato disputata a Marassi, il 3 ottobre del 2021.

SAMPDORIA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sampdoria e Udinese? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 19^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Udinese, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Amione, Nuytinck, Colley; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











