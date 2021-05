Diretta/ Atalanta Sassuolo Primavera, streaming video tv. Play off in ballo

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA: SFIDA DELICATA PER I PLAY OFF

Atalanta Sassuolo Primavera, in diretta lunedì 17 maggio 2021 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Play off in ballo nella rincorsa delle due formazioni alla post season che vede al momento l’Atalanta avanti al quinto posto con 37 punti, mentre il Sassuolo è scivolato in nona piazza a quota 32. I bicampioni d’Italia nelle ultime settimane hanno cambiato completamente passo, ritrovando quella brillantezza che era mancata in tutta la prima metà della stagione e con la vittoria esterna contro l’Empoli hanno messo in fila la loro quarta vittoria consecutiva.

Diretta/ Bologna Sampdoria Primavera (risultato finale 2-3): gol-vittoria di Trimboli

Dall’altra parte c’è un Sassuolo primavera che non vince comunque proprio da 4 sfide, pur avendo lanciato segnali incoraggianti nella sfida pareggiata in casa contro la Juventus nell’ultimo match disputato. Neroverdi ora a -4 dal sesto posto occupato dalla Spal, l’ultimo buono dalla zona play off, servirà una vittoria importante come potrebbe essere quella in casa dei nerazzurri per rilanciare con convinzione la propria candidatura.

DIRETTA/ Genoa Empoli Primavera (risultato finale 3-5): Baldanzi mette il sigillo!

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Atalanta e Sassuolo Primavera presso il Centro Sportivo Bortolotti. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Dajcar; Ghislandi, Cittadini, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Panada, Sidibe; Vorlicky; Italeng, Kobacki. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emiliano Bigica con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Vitale; Saccani, Ranem, Piccinini, Manarelli; Aucelli, Marginean, Artioli, Mercati; Manara, Reda.

DIRETTA/ Inter Fiorentina Primavera (risultato finale 1-0) video tv: decide Bonfanti!

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Atalanta e Sassuolo Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.90 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA