Diretta Empoli Atalanta Primavera/ Streaming video tv: spareggio per i playoff!

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA: DEA IN RISALITA!

Empoli Atalanta Primavera si gioca in diretta alle ore 11:00 di mercoledì 12 maggio: una mattina interessante quella che ci conduce nel campionato Primavera 1 2020-2021, e questa partita rappresenta il recupero della 18^ giornata. Un match che in questo momento rappresenta una sorta dispareggio per entrare nei playoff: è presto per tracciare le somme, ma certamente il fatto che i toscani abbiano vinto il match di andata è importante perché, oggi che le due squadre sono seste con 34 punti, la differenza tra dentro e fuori la fa quel risultato, e un pareggio starebbe meglio ai toscani.

Riguardo le ultime partite disputate, nel fine settimana, entrambe hanno vinto in trasferta: roboante e bellissimo il 4-1 che l’Empoli ha rifilato a un Bologna in difficoltà, mentre la giovane Dea si è liberata del Cagliari vincendo 2-0. Adesso ci mettiamo ad aspettare la diretta di Empoli Atalanta Primavera, ma nel frattempo possiamo anche fare una breve disamina delle possibili scelte da parte dei due allenatori per questo match, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COMEVEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, e si occupa dell’intero campionato Primavera 1. Come sempre, l’alternativa per seguire questa partita è quella della diretta streaming video: armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone si potrà visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare l’APP Sportitalia, in entrambi i casi senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA

In Empoli Atalanta Primavera Antonio Buscè sceglie il 4-3-1-2e non dovrebbe cambiare rispetto a sabato: secondo le conferme, la sua squadra scenderebbe in campo con Siniega e Pezzola davanti a Hvalic, due terzini di spinta come Francesco Donati e Rizza e le mezzali che saranno Salif Sidibe e Degli Innocenti, a supportare la regia di Asllani. Bozhanaj insidia Baldanzi, comunque in vantaggio, per il ruolo di trequartista mentre le due punte saranno Klimavicius e Lipari. Nell’Atalanta Primavera avremo un 4-2-3-1: Scalvini e Cittadini a protezione di Dajcar, Ghisladi e Ceresoli a correre sulle fasce (ma per i terzini occhio a Renault e Filippo Grassi), mediana con Panada e Alassane Sidibe che possono tornare titolari se Gyabuaa dovesse avanzare il suo raggio d’azione, sostituendo Kobacki o più probabilmente Olivieri sugli esterni d’attacco. Cortinovis come sempre sarà il trequartista, davanti a lui la prima punta sarà uno tra Rosa (favorito) e Italeng.

