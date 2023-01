Diretta/ Atalanta Spezia streaming video Italia 1: squadre in forma (Coppa Italia)

DIRETTA ATALANTA SPEZIA: OTTO GOL CONTRO CINQUE DI FILA

La diretta di Atalanta Spezia, gara in programma giovedì 19 gennaio alle ore 15:00, racconta di una partita tra due squadre particolarmente in forma del nostro campionato che si giocheranno l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. In questo ottavo da una parte abbiamo la squadra di Gasperini reduce da uno storico 8-2 nei confronti della Salernitana con sette marcatori diversi in gol. Dall’altra c’è uno Spezia che continua a stupire: la vittoria a Torino contro gli uomini di Juric è valsa la quinta gara di fila senza perdere in Serie A, si tratta della prima volta nella storia delle Aquile.

I bergamaschi sono alla loro prima partita in questa edizione di Coppa Italia per via di un ottimo piazzamento in Serie A che ha permesso alla Dea di partire direttamente dagli ottavi. Discorso diverso per lo Spezia che ha dovuto affrontare due gare prima di questa. La prima contro il Como, un perentorio 5-1 firmato Nzola (doppietta, uno su rigore), Verde (rigore), Strelec e Maldini, mentre la seconda con il Brescia: 3-1 targato Strelec (doppietta) e Verde.

ATALANTA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU ITALIA 1: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta di Atalanta Spezia, ottavo di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro ed esclusiva su Italia 1, emittente televisiva della famiglia Mediaset che farà vedere il match in maniera del tutto gratuita. Le squadre si sono affrontate recentemente in campionato con l’incontro terminato 2-2

La sfida Atalanta Spezia sarà inoltre visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, totalmente gratis, collegandosi al sito oppure scaricando l’applicazione su tutti tablet e smartphone.

ATALANTA SPEZIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Spezia troveranno alcuni esperimenti da una parte e dall’altra. Partiamo dai bergamaschi di Gasperini con un 3-4-1-2 che vede Sportiello in porta, Okoli titolare con Palomino e Djimsiti. Zortea giocherà largo a destra con la coppia Scalvini-Koopmeiners in mezzo al campo e Zappacosta sul lato mancino. Trequartista di giornata sarà Pasalic mentre in avanti dovrebbe tornare a vedersi Muriel, convocato nello scorso match di campionato, insieme ad uno tra Hojlund e Boga, quest’ultimo pronto a farsi vedere per rientrare sempre più nei piani del Gasp.

Per lo Spezia sarà un ottimo test oltre ad un modo per dare ai nuovi acquisti la possibilità di farsi vedere. Luca Gotti infatti metterà in campo nel suo 3-5-2 Dragowski con Nikolau, che salterà la sfida contro la Roma dopo l’ammonizione da diffidato col Torino, Kiwior e Caldara in difesa. Sugli esterni ballottaggio Holm e Amian anche se la strepitosa prova dello svedese lo fa partire avanti. A centrocampo tante novità con Zurkowski, entrato bene allo Stadio Grande Torino, ed Esposito, alla prima presenza da titolare lontano dalla SPAL e lo spezzino doc Bastoni a chiudere il centrocampo. Confermatissimo il polacco Reca a sinistra. Davanti il vice-capocannoniere del campionato Nzola con Verde che finalmente dovrebbe tornare titolare.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Atalanta Spezia sembrano non dare chance agli ospiti, quotati secondo Snai addirittura otto volte la posta in palio nonostante il buon periodo di forma. Un misero 1.35 associato alla vittoria bergamasca nei novanta minuti, il pari a 5.25. Ci si aspetta una gara piena di gol: l’Over 2.5 è a 1.60 con il Gol a 1.88. La qualificazione dell’Atalanta ai quarti è data a 1.17, a 5 invece l’impressa spezzina.











