Diretta/ Torino Spezia streaming video tv: granata, euforia di Coppa (Serie A)

Torino Spezia, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Granata accompagnati dall’entusiasmo per la vittoria in casa del Milan in Coppa Italia, un acuto che i tifosi aspettavano da tempo. In campionato il Torino è reduce da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo in casa della Salernitana, e Juric ha ricordato come la squadra non abbia ancora il passo giusto per puntare all’Europa.

Deve continuare a guardarsi le spalle lo Spezia quartultimo in classifica con 6 lunghezze di vantaggio su Verona e Sampdoria, ma che non è riuscito a vincere contro il Lecce, secondo pari consecutivo dopo la chance persa contro l’Atalanta, anche se i liguri sono comunque reduci da 4 risultati utili consecutivi in campionato. Il 23 aprile scorso il Torino ha vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente interno con lo Spezia, che non fa risultato in casa dei granata dallo 0-0 del 16 gennaio 2021.

TORINO SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Spezia non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Torino Spezia, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Risponderà lo Spezia allenato da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

