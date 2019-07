Diretta Atalanta Swansea/ Risultato live: la Dea inizia la tournée britannica

Atalanta Swansea sarà un’amichevole che, con calcio d’inizio alle ore 16:00 italiane di sabato 27 luglio, si gioca al Liberty Stadium ed è la prima di tre partite che la Dea disputerà nel corso della sua tournée in Gran Bretagna. L’avversaria è una formazione gallese, allenata in passato anche da Francesco Guidolin, che ha disputato sette stagioni consecutive in Premier League vincendo anche la Coppa di Lega, è stata protagonista in Europa League ma nel 2018 è tornata nel Championship, non riuscendo a risalire la china e chiudendo a metà classifica. Sulla carta l’Atalanta dovrebbe avere i favori del pronostico ma, al netto del risultato, Gian Piero Gasperini vorrà più che altro vedere qualche progresso dal punto di vista del gioco e della condizione, visto che ci stiamo avvicinando a grandi passi verso una stagione che consegnerà la prima partecipazione di sempre in Champions League. Nel frattempo gli orobici hanno già iniziato la loro preparazione estiva e, prima di partire per il Galles, hanno superato il Renate con una buona prova. Vediamo dunque in che modo la squadra di Gasperini si potrebbe disporre sul terreno di gioco per la diretta di Atalanta Swansea, studiandone la probabile formazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Swansea potrebbe essere trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare: il canale, qualora fosse confermata la messa in onda dell’amichevole, sarà Sky Sport Serie A (numero 202) con la possibilità per tutti gli abbonati di seguire la partita anche grazie al servizio offerto dall’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi mediante l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SWANSEA

In Atalanta Swansea dovremmo vedere Muriel schierato dal primo minuto, a fare coppia offensiva con uno tra Alejandro Gomez e Barrow e con Ilicic che potrebbe partire alle spalle delle due punte. Possibile poi che Gasperini intenda ricomporre il centrocampo che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni: dunque ecco la coppia formata da Freuler e De Roon nella zona nevralgica, mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Hateboer a destra e uno tra Castagne (favorito) e Reca dall’altra. In porta presumibilmente andrà Gollini, titolare oggi a scapito di Sportiello che potrebbe anche partire prima che sia concluso il calciomercato; da definire invece la linea difensiva, nella quale comunque Djimsiti dovrebbe prendere il posto di Ibanez e andare a giocare centralmente, con Palomino spostato sul centrodestra e uno tra Rafa Toloi e Andrea Masiello a completare il reparto.



