DIRETTA/ Atalanta Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (16 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Atalanta Torino Primavera ci farà compagnia tra pochissimo. Partita intrigante, che naturalmente ha parecchi precedenti: nel 2019 queste due squadre si sono trovate faccia a faccia in due semifinali, con esiti diversi. La prima, di Coppa Italia Primavera, l’aveva vinta il Torino per 2-0; la seconda, di campionato, era invece andata all’Atalanta dopo i calci di rigore. Le ultime tre sfide in assoluto sono state vinte dai giovani granata, che nelle ultime dieci hanno lo stesso numero di affermazioni della Dea: quattro vittorie a testa, di conseguenza troviamo anche due pareggi.

Nell’agosto 2022, per la seconda giornata, bellissimo 3-2 esterno per il Torino che tra 78’ e 91’, grazie alla doppietta di Francesco Dell’Aquila, aveva trovato un grande ribaltone perché, in vantaggio al 4’ con Herbert Ansah, la squadra granata si era fatta rimontare in quattro minuti, nel primo tempo, dal rigore di Tommaso De Nipoti e il gol di Marco Palestra. Adesso per noi è il momento di metterci comodi e valutare quello che succederà sul terreno di gioco: possiamo lasciar parlare i protagonisti della partita, la diretta di Atalanta Torino Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Torino Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta Torino Primavera in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Granata da play off grazie al rendimento delle ultime settimane, al successo in Coppa Italia contro l’Udinese il Toro ha aggiunto quello in campionato contro il Cagliari che gli ha permesso di restare agganciato al treno delle prime 6 posizioni in classifica.

E’ reduce invece da due sconfitte consecutive l’Atalanta, che dopo aver ceduto il passo contro l’Inter in Coppa Italia è caduta anche sul campo della Roma in campionato, restando al momento staccata rispetto ai giochi di alta classifica. Al 27 agosto 2022 risale l’ultimo precedente nel campionato Primavera tra le due squadre disputato in casa dei bergamaschi, fu il Torino a imporsi nell’occasione col punteggio di 2-3.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Bortolotti di Ciserano. Per l’Atalanta, Giovanni Bosi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pardel; Ghezzi, Comi, Guerini; Gariani, Riccio, Bonanomi, Armstrong; Martinelli; Fiogbe, Vlahovic. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini.

ATALANTA TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Atalanta con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











