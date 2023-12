Diretta Roma Atalanta Primavera/ Streaming video tv: attesa nella Capitale (11 dicembre 2023)

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA, LA LUPA OSPITA GLI OROBICI

La diretta Roma Atalanta, in programma lunedì 11 dicembre alle ore 14:30, racconta della 13esima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi hanno ormai messa da spalle la sconfitta con la Juventus di inizio novembre mettendo a referto quattro risultati utili consecutivi. A partire dal 2-0 sul campo del Cagliari, passando all’1-0 contro il Verona fino all’1-1 in casa dell’Inter e al successo di misura maturato nel match interno contro il Cesena.

L’Atalanta invece non vince dall’11 novembre quando proprio contro la Juventus era riuscita a vincere per ben 4-1 per la quarta vittoria di fila. Quel periodo d’oro bergamasco si è fermato proprio con i tre punti guadagnati coi bianconeri dato che dopo sono arrivati due pareggi contro Inter e Lecce più la sconfitta recente sul campo sempre dell’Inter, stavolta agli ottavi di Coppa Italia Primavera.

ROMA ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Atlanata Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROMA ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Roma Atalanta vedono i padroni di casa scendere in campo con il 4-3-3. In porta Marin, difesa a quattro da destra verso sinistra con D’Alessio, Plaia, Keramitsis e Oliveras. A centrocampo Mannini e Pisilli le due mezzali con Vetkal in regia mentre in attacco Pagano, Mlakar e Cherubini.

L’Atalanta risponde col 5-3-2 che vede tra i pali Pardel. I due terzini saranno Chiggiato e Simonetto con Comi, Guerini e Obric al centro. Manzoni agirà da mezzala destra mentre Bonanomi dal lato opposto con Colombo in regia. Davanti Vavasorri farà compagnia a Vlahovic, reduce da una tripletta contro il Lecce nel 3-3 interno.

