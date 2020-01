Diretta/ Genoa Atalanta Primavera (risultato finale 0-3): tutto facile per la Dea!

DIRETTA GENOA ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-3)

Genoa Atalanta Primavera 0-3: il risultato finale dell’anticipo del campionato Primavera 1 certifica una netta vittoria da parte dei campioni d’Italia in carica dell’Atalanta, che consolidano sempre di più il loro primato anche nel campionato in corso. Nulla da fare per il Genoa, già a fine primo tempo la partita era ben indirizzata verso i nerazzurri grazie ai gol di Cortinovis al 31’ minuto e Colley al 38’. Nella ripresa il canovaccio non è cambiato e l’Atalanta Primavera ha calato il tris già al 64’ minuto, con un’azione sviluppata proprio da Cortinovis e Colley, il quale ha servito Traorè, il cui tiro dal limite dell’area è stato imparabile per il portiere del Grifone. Per il Genoa non c’è stato più niente da fare, i tentativi di segnare almeno il gol della bandiera si sono infranti su Ndiaye e così al triplice fischio finale è stato sigillato il successo bergamasco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Genoa Atalanta Primavera 0-2: il risultato al termine del primo tempo indica una superiorità da parte dei campioni d’Italia in carica, che dunque potrebbero proseguire anche a Genova la loro marcia in testa alla classifica del campionato Primavera 1. I due gol dell’Atalanta sono stati segnati da Cortinovis al 31’ minuto e da Colley al 38’, in sette minuti la strada si è fatta decisamente in salita per il Genoa. Nerazzurri dunque in vantaggio quando Cortinovis con un tiro di destro dal limite dell’area, su assist di Gyambuaa, ha beffato il portiere genoano Serpe. In occasione della seconda rete invece Cortinovis è stato il rifinitore, servendo con un cross rasoterra Colley, che da pochi passi trova la deviazione vincente che vale il gol dello 0-2 per gli ospiti. Partita già chiusa oppure il Genoa saprà rimontare nella ripresa? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Finalmente siamo pronti ad assistere alla diretta di Genoa Atalanta Primavera: il Grifone ha leggermente peggiorato il suo rendimento e non vince da quattro partite. Prima della sosta invernale se non altro ha ritrovato i punti pareggiando a Empoli, e interrompendo una serie di tre sconfitte nelle quali non era mai riuscito a segnare; nelle prime 9 uscite del campionato 1 i liguri avevano perso soltanto sul campo della Roma (1-4) vincendo per contro sei gare a fronte di due pareggi, e riuscendo a ottenere il terzo posto in classifica. Ora invece i rossoblu entrano nella penultima giornata di andata con il quinto posto – condiviso con la Juventus – e devono recuperare ben 7 punti per avere la possibilità di andare direttamente alla fase finale del torneo. Staremo dunque a vedere come andranno le cose oggi: è davvero arrivato il momento di metterci comodi e lasciare che a parlare sia il campo, la diretta di Genoa Atalanta Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

I precedenti di Genoa Atalanta Primavera sono appena sei, con un bilancio che sorride decisamente alla Dea: in queste sfide infatti gli orobici hanno portato a casa quattro vittorie e un pareggio, ma nell’ultimo incrocio (un anno fa) il Grifone era stato in grado di vincere in trasferta. Spicca il dato relativo ai gol complessivi, che sono stati 28: tante reti anche se c’è uno 0-0 nel 2017. L’ultima volta in cui si è giocato su questo campo, l’Atalanta ha vinto: era il settembre 2018 e i gol erano arrivati nello spazio di tre minuti e in rimonta, con Marco Tumminello e quel Dejan Kulusevski che pochi giorni fa è stato acquistato dalla Juventus. Sono tre le vittorie della Dea sul campo del Genoa, con un totale di 11 reti all’attivo: il successo più ampio è il 5-2 del marzo 2018 maturato grazie alla doppietta di Musa Barrow e i sigilli di Thomas Bolis, Nadir Zortea e Alessandro Mallamo, mentre per il Genoa erano andati a segno Michele Bruzzo e Claudiu Micovschi a cavallo dei due tempi. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Genoa Atalanta Primavera, che sarà diretta dal signor Matteo Gualtieri ed è prevista venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. I giovani Grifoni riprendono il loro cammino in campionato dopo la flessione che li ha visti protagonisti, loro malgrado, nella parte finale del 2019. Solo 2 punti nelle ultime 5 partite disputate nel campionato Primavera, ruolino di marcia al quale si è aggiunta la sconfitta in Coppa Italia di categoria contro il Fiorentina. I rossoblu sono arretrati in classifica fino al quinto posto in coabitazione con la Juventus ed ora sono attesi dall’esame più difficile, quello contro la capolista Atalanta, campione d’Italia Primavera in carica e che ha già fatto il vuoto in classifica con 37 punti nelle prime 13 partite di campionato, a +9 dal Cagliari secondo. Finora solo vittorie e un solo pareggio in casa della Roma per i bergamaschi che si sono confermati la squadra più completa del lotto fino a questo momento: sicuramente non l’appuntamento più semplice per provare a tornare a una vittoria che per il Genoa manca dal match interno dello scorso 25 novembre contro il Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Genoa Atalanta Primavera, match previsto venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 14.30, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Genoa di Chiappino sarà schierato con un 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Drago; Piccardo, Serpe, Ruggeri, Da Silva; Masini, Da Cunha, Zennaro; Buonavoglia; Klimavicius, Moro. Risponderà l’Atalanta di Massimo Brambilla schierata con un 4-3-3: Ndiaye; Ghislandi, Okoli, Heindenreich, Brogni; Gyabuaa, Guth, Colley; Traore, Piccoli, Cambiaghi.



