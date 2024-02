DIRETTA/ Atalanta U23 Alessandria (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Atalanta U23 Alessandria si prospetta come un match carico di spunti di riflessione dal punto di vista matematico visto che in Serie C l’Alessandria sta attraversando un periodo difficile, avendo perso le ultime 4 gare in trasferta. D’altra parte, l’Atalanta U23 si distingue per un’efficacia notevole nei minuti tra il 46 e il 60, con il 35% dei suoi gol realizzati in questo periodo, la percentuale più alta nel campionato. L’Alessandria, nonostante le difficoltà recenti, ha una particolare propensione a segnare nei minuti tra il 46 e il 60, rappresentando il 23% dei suoi gol in questo intervallo.

Entrambe le squadre hanno prestazioni differenziate all’intervallo, con l’Atalanta BC U23 in vantaggio nel 14% dei match e l’Alessandria nel 17%. Una partita che a vedere i numeri sembra già decisa, ma questo non significa che non possano essere smentiti dopotutto il calcio non è solo numeri e in questa stagione lo stiamo vedendo bene. Passiamo ai protagonisti grazie alle formazioni ufficiali in maniera tale da avere un quadro più chiaro di quello che andremo a vedere, la diretta di Atalanta U23 Alessandria sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

ATALANTA U23 ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Alessandria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Alessandria e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta U23 Alessandria, in diretta domenica 18 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Il team Under 23 dell’Atalanta arriva dalla vittoria nel derby contro l’AlbinoLeffe con un risultato di 1-0, grazie al gol decisivo di Diao. Attualmente occupa il quinto posto in classifica con 41 punti, e ha una partita da recuperare (contro il Renate, in programma per il 21 febbraio alle 14:00).

Dall’altra parte, l’Alessandria si trova in coda alla classifica, occupando l’ultima posizione, dopo aver subito due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Mantova, capolista, per 1-0. I nerazzurri hanno ora l’opportunità di riscattare il risultato dell’incontro d’andata, dove i piemontesi avevano portato a casa i tre punti, mettendo fine alla serie di tre vittorie consecutive dell’Atalanta Under 23.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Trento, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Ghislandi, Mendicino, Awua, Ceresoli; Sidibe, Cortinovis; Cisse. Risponderà l’Alessandria allenata da Sergio Pirozzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Liverani; Nichetti, Rota, Giubilato, Rossi; Sepe, Pellitteri, Mastalli; Foresta; Anatriello, Siafa.

ATALANTA U23 ALESSANDRIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.48, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











