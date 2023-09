DIRETTA/ Atalanta U23 Giana Erminio video streaming tv: sarà un derby inedito (Serie C, 15 settembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 GIANA ERMINIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta U23 Giana Erminio non ha ovviamente precedenti: le due squadre non si sono mai affrontate nel corso della loro storia ma, come già dicevamo nei due turni precedenti di Serie C, la giovane Dea si troverà in questa condizione per tutto l’arco della stagione. Questa è la prima esperienza della sua seconda squadra: una possibilità che il calcio italiano ha aperto da qualche anno, ma che fino a questo momento era stata colta solo dalla Juventus che, nel frattempo, con la sua Under 23 ha già vinto una Coppa Italia Serie C e fatto qualche viaggio ai playoff, ma soprattutto ha lanciato alcuni giovani che adesso fanno parte della prima squadra di Massimiliano Allegri.

Diretta Venezia Spezia/ Risultato live, streaming video tv: liguri già in crisi? (Serie B, 15 settembre 2023)

Nel tempo, sarà questa anche la speranza dell’Atalanta U23 al netto dei risultati che riuscirà a timbrare sul campo; per quanto riguarda la Giana Erminio, la società di Gorgonzola (alle porte di Milano) ha parecchi campionati di Serie C alle sue spalle ma l’anno scorso ha dovuto disputare quello di Serie D dopo la retrocessione. Ha dominato all’inizio, poi ha rischiato di farsi riprendere, alla fine ha festeggiato il ritorno in terza divisione e ora il principale obiettivo sarà quello della salvezza. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Juve Stabia Avellino (1-0) gol e highlights: Bellich porta a casa i tre punti (11 settembre 2023)

ATALANTA U23 GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Giana Erminio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Giana Erminio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta U23 Giana Erminio, in diretta venerdì 15 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Bergamaschi a caccia della prima vittoria all’esordio nel campionato di terza serie: dopo la sconfitta iniziale contro la Virtus Verona è arrivato il primo punto con un pari senza reti in casa del Trento, primo passo avanti per i nerazzurri per riadattarsi alla nuova realtà.

DIRETTA/ Trento Atalanta U23 (risultato finale 0-0): reti bianche al Briamasco (10 settembre 2023)

La Giana Erminio aveva iniziato il suo cammino nella nuova stagione con una vittoria importante sul campo della Pro Patria ma è arrivato poi un tracollo interno contro il Vicenza che ora il club di Gorgonzola proverà a riscattare, cercando di registrare una difesa che contro i berici ha fatto acqua da tutte le parti. Curiosamente, la Giana ha offerto il suo campo ai bergamaschi che per ora però stanno affrontando la prima Serie C della loro formazione Under 23 al “Comunale” di Caravaggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara, Solcia, Masi, Bonfanti, Ceresoli, Chiwisa, Awua, Bernasconi, Ngock, Di Serio, Mallamo. Risponderà la Giana Erminio allenata da Andrea Chiappella con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pirola, Previtali, Ferrante, Minotti, Franzoni, Ballabio, Marotta, Pinto, Groppelli, Barzotti, Fall.

ATALANTA U23 GIANA ERMINIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Giana Erminio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











© RIPRODUZIONE RISERVATA