DIRETTA/ Trento Atalanta U23 (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA TRENTO ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Trento Atalanta Under 23, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Le due formazioni non si sono mai scontrate, né allo stadio “Briamasco” di Trento né sul terreno di gioco dei bergamaschi, e dunque sarà un piacevole inedito che si ripeterà di settimana in settimana per la giovane formazione bergamasca, lungo questo campionato di terza divisione.

Ovviamente, infatti, si tratta del primo incrocio visto che l’Atalanta Under 23 sta disputando il primo campionato della sua storia sportiva. I nerazzurri ospiti, infatti, seconda squadra della Dea che disputa il massimo torneo italiano, sono alla ricerca della prima affermazione della storia. Adesso lasciamo che a parlare sia il campo, perchè ci siamo: la diretta di Trento Atalanta U23 sta davvero per cominciare! (Giulio Halasz)

TRENTO ATALANTA U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Atalanta U23 sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Atalanta U23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TRENTO ATALANTA U23: PARTITA INTRIGANTE!

Trento Atalanta U23, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Si affrontano due squadre che hanno avuto esordi diversi in questa stagione. Il Trento, allenato da Tedino, ha iniziato con una vittoria sul campo della Triestina, vincendo 1-0 grazie al gol di Sangalli. Successo particolarmente importante visto che i gialloblu sono considerati tra i favoriti di questo campionato.

D’altra parte, l’Atalanta U23, guidata da Modesto, ha subito una sconfitta in casa contro la Virtus Verona, perdendo 2-3 dopo essere stata in vantaggio con il primo gol nella storia della seconda squadra dell’Atalanta, realizzato da Cisse. Si trattava dell’esordio assoluto della formazione bergamasca Under 23, con l’Atalanta che in questa stagione è il secondo club in assoluto ad essere ai nastri di partenza della Serie C con la seconda squadra, dopo l’esperimento della Juventus che dura ormai da diverse stagioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO ATALANTA U23

Le probabili formazioni della diretta Trento Atalanta U23, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Frosinini, Ferri, Garcia, Vaglica; Attys, Sangalli, Suciu; Anastasia, Petrovic, Pasquato. Risponderà l’Atalanta U23 allenata da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Vismara; Bonfanti, Masi, Solcia; Ghislandi, Awua, Mendicino, Ceresoli; Sidibe, Cortinovis; Cissé.

TRENTO ATALANTA U23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Atalanta U23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











