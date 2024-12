Il primo tempo di Alcione Milano Atalanta U23 è stato abbastanza sottotono, secondo le nostre statistiche questa gara doveva essere agevole per la baby dea, e sul campo questo predominio si è sentito solo dal punto di vista del possesso palla, perché di azioni degne di nota ce ne sono state ben poche. Dopotutto possiamo annoverare solo quella di Alessio, che oltre a mettere dei palloni importanti per Vlahovic è riuscito anche a mettersi in proprio, ma senza trovare la porta.

Invece i padroni di casa, dopo una ventina di minuti in cui hanno sofferto la pressione, sono riusciti a ripartire in contropiede e sfruttare una difesa atalantina mal posizionata troppo in avanti. Questo poi ha messo Marconi in un’ottima posizione per tentare la conclusione ma purtroppo il suo tiro finisce be lontano dalla porta dell’Atalanta U23.

VIDEO ALCIONE MILANO ATALANTA U23, IL SECONDO TEMPO

Attenzione all’apertura del secondo tempo di Alcione Milano Atalanta U23, nel video sarà molto interessante da vere perché sarà sicuramente un highlight quello che vedremo con il tiro di Vlahovic che viene lanciato perfettamente dalla mediana ma al momento di tirare in porta si fa ipnotizzare dal portiere e il tiro finisce fuori.

Al termine di una partita molto combattuta, l’Atalanta U23 riesce a portare a casa i tre punti con una vittoria per 1-0 sull’Alcione Milano. Il match è stato equilibrato, con entrambe le squadre che si sono battute con intensità, ma senza riuscire a sbloccare il punteggio fino agli ultimi minuti.

VIDEO ALCIONE MILANO ATALANTA U23: GOL E HIGHLIGHTS