DIRETTA/ Atalanta U23 Padova video streaming tv: sarà una partita inedita (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA ATALANTA U23 PADOVA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Atalanta U23 Padova vede affrontarsi due formazioni che non si sono mai ritrovate in una contro l’altra alla luce della genesi recente dei padroni di casa. Non potendo analizzare i precedenti scontri tra questi due formazioni, vi presentiamo le ultime tre sfide giocate prima di quest’oggi dalle due compagini. Padroni di casa che dopo un grande momento di forma hanno subito un grosso stop. Due sconfitte consecutive contro Pro Patria e Mantova che hanno frenato di molto le ambizioni della squadra allenata da Modesto.

Prima di queste sconfitte era arrivata un importante vittoria contro la Pergolettese con il risultato di 0-3. Dall’altra parte del campo scende il Padova che in campionato arriva con due pareggi consecutivi contro Lumezzane e Pergolettese. In entrambi casi risultato è stato di 1-1. L’ultimo successo in campionato risulta essere quello del 19 novembre 2023 ottenuto in casa contro la Pro Vercelli. Ad andare in rete Varas, Delli Carri e Palombi. (Marco Genduso)

ATALANTA U23 PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta U23 Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Atalanta U23 Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN CALO MA SECONDI

La diretta Atalanta U23 Padova, in programma sabato 9 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone A. I giovani orobici hanno rialzato la china e dopo due sconfitte consecutive contro Mantova e Pro Patria, entrambe senza trovare nemmeno la via del gol, si sono rifatti battendo 2-1 la Triestina grazie alla reti di Cisse e Ghislandi nel primo tempo.

Il Padova invece ha messo a referto un pareggio per 1-1 con il Lumezzane nell’ultima giornata di campionato, rimanendo così ancora non solo seconda in classifica ma anche imbattuta. Nelle ultime dieci partite di campionato però la media punti si è abbassata e lo dicono i numeri: in una speciale graduatoria che tiene conto solo delle ultime dieci gare giocate, il Padova è sesto sotto anche alla stessa Atalanta U23.

ATALANTA U23 PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Padova vedranno la squadra di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Visamara, terzetto arretrato composto da Ghislandi, Varnier e Del Lungo. Gli esterni saranno Palestra e Ceresoli con Gyabuaa e Cortinovis a centrocampo. Mallamo agirà da trequartista alle spalle di Cisse e Di Serio.

Il Padova risponde con un modulo leggermente diverso ovvero il 3-5-2. Tra i pali Donnarumma, difesa formata da Belli, Crescenzi e Delli Carri. Larghi troveremo Capelli a destra e Villa a sinistra con Radrezza e Varas mezzali più Fusi da regista. Tandem offensivo Liguori-Bortolussi.

ATALANTA U23 PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta U23 Padova danno per favorita la squadra ospite a 2.3. Secondo William Hill, la X relativa al pareggio è data a 2.80 mentre l’1 fisso vale tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 non sembra di certo l’esito più probabile visto che lo troviamo a 2.30 contro l’1.55 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.98 e 1.72.

