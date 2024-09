DIRETTA ATALANTA U23 PERGOLETTESE, GARA INTERESSANTE

Siamo giunti al sesto turno del campionato di calcio Serie C Girone C e la diretta Atalanta U23 Pergolettese è delle più interessanti di oggi, mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 18:30. Le squadre hanno ben cinque punti di differenza.

I giovani orobici contano due importanti vittorie in trasferta ovvero il 3-0 al Novara e il 5-1 contro la Triestina, intervallate dall’1-1 con il Trento. Due invece le sconfitte con Alcione Milano all’esordio e Lumezzane all’ultima di campionato.

La Pergolettese invece non ha ancora mai vinto in questa Serie C. Le prime due partite sono state entrambe perse per 1-0 contro Pro Vercelli e Vicenza mentre il primo gol è arrivato in occasione del pareggio con l’Union Clodiense. Successivamente un ko con l’Albinoleffe e un altro 2-2 con la FeralpiSalò.

ATALANTA U23 PERGOLETTESE, IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: ECCO DOVE VEDERLA

Se volete assistere alla diretta Atalanta U23 Pergolettese, così come per tutte le altre sfide di Serie C, potrebbe fare affidamento a Sky o NOW.

Le due emittenti che detengono i diritti di tutte le partite della terza serie del calcio italiano saranno visibili anche in diretta streaming sulle rispettive app.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 PERGOLETTESE

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Pergolettese. La squadra orobica scenderà in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ecco Dajcar, protetto da Bergonzi, Navarro e Tornaghi. In mediana Gyabuaa e Panada mentre Scheffer e Bernasconi larghi. Dietro a Vlahovic ecco De Nipoti e Vavassori.

Modulo simile, ma non uguale per gli avversari della Pergolettese che si schiereranno con il 3-5-2. In porta Cordaro, retroguardia composta da Arini, Stante e Lambrughi. Albertini e Tonoli agiranno da esterni con Careccia, Scarsella e Jaouhari al centro. Davanti Basilli e Piu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA U23 PERGOLETTESE

Infine, un’occhiata molto chiaro a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Atalanta U23 Pergolettese. I nerazzurri sono i favorii e la loro vittoria è data a 1.60. Il segno X del pareggio è offerto a 3.55 mentre il 2 è a cinque volte la posta in palio.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol in tutta la gara, si può giocare a 1.95 quindi più alto dell’Under a 1.70. Gol a 1.95, No Gol a 1.70.