La diretta Pergolettese Feralpisalò (si gioca sabato sera, fischio d’jnizio alle ore 18.30) è già un passaggio cruciale per i padroni di casa cremaschi. Solo un punto nelle prime cinque partite per la Pergolettese, che ha subito un pesante tris sul campo dell’Albinoleffe nella sua ultima uscita ed è riuscita finora a muovere la classifica solamente in occasione del pari interno contro l’Union Clodiense.

Ha invece rotto il ghiaccio la Feralpisalò nell’ultimo turno disputato, ottenendo la prima vittoria in casa contro la Virtus Verona nel suo cammino stagionale. I Leoni del Garda dopo la retrocessione dalla Serie B hanno faticato ad adattarsi di nuovo alla realtà della terza serie e ora vanno a caccia del primo successo esterno per proporsi come credibili candidati alla lotta per la promozione.

DIRETTA PERGOLETTESE FERALPISALÒ, COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pergolettese Feralpisalò si potrà seguire con un abbonamento Sky, visto che la pay tv satellitare mantiene l’esclusiva sul campionato di terza serie. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet attraverso l’applicazione Sky Go e tramite un abbonamento a Now Tv.

PERGOLETTESE FERALPISALÒ: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare una scorsa a quelle che potranno essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni nella diretta Pergolettese Feralpisalò. Per quanto riguarda i padroni di casa della Pergolettese, modulo di partenza 3-5-2 con Cordaro tra i pali e una difesa a tre composta da Arini, Stante e Tonoli. Gli esterni di fascia saranno Albertini a destra e Olivieri a sinistra, Scarsella, Careccia e Mondele i titolari a centrocampo mentre la coppia offensiva sarà quella dormata da Parker e Anelli. Feralpisalò schierata con un 3-4-2-1 con Rinaldi in porta e una difesa a tre con Cabianca, Pasini e Luciani schierati dal 1′. I quattro di centrocampo saranno Rizzo, Balestrero, Hergheligiu e Vesentini, quindi Dubickas e Zennaro si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Pellegrini.

PERGOLETTESE FERALPISALÒ: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina con i principali bookmakers sulla diretta Pergolettese Feralpisalò, ecco le quote proposte. Vittoria interna della Pergolettese quotata 2.70, eventuale pareggio fissato a una quota di 3.20 e quindi eventuale successo fuori casa della Feralpisalò proposto a una quota di 2.30.