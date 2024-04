DIRETTA/ Pro Sesto Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA PRO SESTO LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida tra Pro Sesto Lumezzane sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative al match. Padroni di casa che stanno attraversando un momento molto negativo. In caso di sconfitta la formazione di casa potrebbe salutare il campionato di riferimento per tornare in serie D, in caso di vittoria si potrebbero riaprire i giochi. Il miglior marcatore risulta essere l’attaccante Nicolò Bruschi, autore di 5 reti.

Le reti realizzate in totale sono 22 mentre 36 quelle subite. Il dato offensivo proietta la squadra ad essere il secondo attacco peggiore del campionato. Lumezzane che hanno raccolto invece 47 punti con 41 gol fatti e altrettanti subiti. Ospiti che si ritrovano nella lotta per i play off risultando al momento al nono posto in campionato. Ottenere il bottino pieno potrebbe significare certificare la presenza ai play off, dunque un’occasione ghiotta per la Lumezzane. (Marco Genduso)

DIRETTA PRO SESTO LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Pro Sesto Lumezzane servirà effettuare l’abbonamento a Sky, in più andrà acquistato il pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi dove verrà trasmessa la partita. Per i più Smart sarà possibile con le medesime modalità seguire il match anche dalla piattaforma di streaming online di NowTv.

BEL DERBY LOMBARDO

Aperitivo calcistico di tutto rispetto quello della diretta di Pro Sesto Lumezzane, valevole per il 36esimo turno di Serie C che si giocherà oggi 13 aprile 2024 alle ore 18,30. La Pro Sesto si trova in una situazione difficile, essendo attualmente al 19º posto in classifica e rischiando la retrocessione.

Dopo due pareggi consecutivi, inclusa l’ultima sfida contro il Legnago Salus terminata 2-2, la squadra è determinata a lottare per evitare la retrocessione e dovrà dare il massimo per ottenere punti preziosi. La Lumezzane invece si trova al 9º posto in classifica e sembra essere ben posizionata per i playoff, nonostante i due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo ottenuto contro il Padova con il punteggio di 1-1.

PRO SESTO LUMEZZANE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta di Pro Sesto Lumezzane ci rivelano dei possibili protagonisti: ci si aspetta un’altra grande prestazione da parte di Fornito per i padroni di casa. Fornito, impiegato come mezzala, è in grado di dare un contributo significativo all’attacco grazie ai suoi lanci precisi e alla sua abilità nel gestire il pallone.

Per la Lumezzane, ci si aspetta che Ilari giochi un ruolo chiave nell’attacco. Ilari, utilizzato come attaccante aggiunto durante il possesso palla, ha il compito di entrare spesso in area avversaria.

QUOTE E PRONOSTICO PRO SESTO LUMEZZANE

Come di consueto passiamo in rassegna anche le quote relative alla diretta di Pro Sesto Lumezzane grazie al sito della Sisal: il segno 1 è stato fissato a 3,2 mentre la X a 2,5. IL segno 2 invece porterebbe ad una moltiplicazione di 1,8 sull'importo scommesso.











