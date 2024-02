DIRETTA/ Atalanta U23 Renate (risultato 1-0) video streaming tv: che punizione di Jimenez! (21 febbraio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 RENATE (RISULTATO 1-0): GOL DI JIMENEZ!

Atalanta U23 Renate 1-0: intervallo a Caravaggio e orobici in vantaggio nel recupero della 23^ giornata di Serie C. L’Atalanta U23 merita: già in avvio Ombra era stato decisivo nel togliere dalla riga di porta un tocco a botta sicura di Diao, e poi la squadra di Francesco Modesto ha in generale mantenuto il controllo delle operazioni avendo altre due opportunità dopo la mezz’ora, prima con un colpo di testa di Berto terminato largo e poi con un diagonale ancora di Diao, ben disinnescato da Ombra. Il gol che al momento decide la partita è arrivato su punizione: grande mancino dello spagnolo Kaleb Jimenez al 24’ minuto.

Il Renate tre minuti più tardi avrebbe potuto ripagare l’Atalanta U23 con la stessa moneta, ma la conclusione da fermo di Currarino è stata alzata in angolo da Vismara per quella che di fatto è stata l’unica parata del portiere di casa; dunque un’Atalanta U23 che attualmente salirebbe al terzo posto in classifica nel girone A e che ancora una volta sta mostrando le sue ottime qualità all’interno di questo primo campionato di Serie C nella sua storia, ma c’è ancora un secondo tempo da giocare e certamente il Renate vorrà aumentare i giri del motore, vedremo come andranno le cose a Caravaggio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA U23 RENATE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Atalanta U23 Renate bisognerà sostenere l’abbonamento alla piattaforma Sky, la tv satellitare che detiene i diritti per questa stagione di Serie C con la quale potrete seguire tutto il campionato, previo l’acquisto del pacchetto calcio. In alternativa, con le medesime modalità potrete seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

ATALANTA U23 RENATE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Atalanta U23 Renate sta per cominciare, dunque andiamo immediatamente a parlare delle statistiche di queste due squadre. L’Atalanta U23 come già detto ha la possibilità di prendersi il terzo posto in classifica nel girone A: grande momento per la squadra orobica, che ha perso soltanto una volta nelle ultime nove partite riprendendo così la marcia dopo una serie di tre sconfitte (senza segnare) che era maturata tra novembre e dicembre. Addirittura, quel periodo era stato seguito da cinque gare senza subire gol, la sesta sarebbe potuta essere quella contro il Renate che però è stata appunto rinviata a oggi.

Le pantere sono in calo e rischiano di non raggiungere i playoff: quasi un peccato perché tra dicembre e gennaio avevano vinto tre partite consecutive, ma da quel momento le cose sono peggiorate e così abbiamo quattro sconfitte in cinque gare, e clamorosamente tutti i ko sono casalinghi con appena un gol segnato, ma arrivato in un 1-5 contro la Pergolettese. In trasferta il Renate non perde dal 16 dicembre (il derby contro la Giana Erminio) e da allora ha fatto 6 punti nelle uniche due gare esterne giocate, dunque deve ripartire da qui. Mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco, perché la diretta di Atalanta U23 Renate sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA RENATE U23: I TESTA A TESTA

Naturalmente la diretta di Atalanta U23 Renate ci fornisce ben poco per quanto riguarda i precedenti: la squadra orobica è alla prima stagione di sempre, un progetto seconda squadra che ha seguito quello della Juventus e che come già detto, e come ci dice la classifica nel campionato di Serie C, sta andando anche oltre quelle che erano le previsioni più ottimistiche. L’unico incrocio tra Atalanta U23 e Renate è avvenuto il 20 settembre scorso, per la quarta giornata del girone A: sulla panchina delle pantere sedeva ancora Massimo Pavanel, che a metà dicembre sarebbe stato esonerato in favore di Alberto Colombo.

Il Renate aveva vinto: al 7’ minuto Davide Mondonico aveva messo dentro un colpo di testa sulla punizione calciata da Luca Baldassin, ed era bastato questo gol per i tre punti dei nerazzurri di casa anche perché, appena prima della mezz’ora, Alberto Masi (il capitano dell’Atalanta U23) aveva commesso fallo da ultimo uomo e aveva ricevuto un rosso diretto, lasciando i suoi con l’uomo in meno. Francesco Modesto aveva lasciato la squadra allo stesso modo, abbassando però la posizione di Palestra e Ceresoli e difendendosi a quattro; le cose non erano cambiate e così per il Renate era arrivata una vittoria importante, ma adesso sono passati cinque mesi e i tempi sono decisamente cambiati… (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA RENATE U23: UN DERBY INTRIGANTE!

Siamo pronti per un’altra incredibile sfida per questa diretta di Atalanta U23 Renate, la partita valevole per il recupero della 23esima giornata di Serie C, si giocherà oggi alle ore 14:00. La Baby Dea arriva a questo scontro con grande fiducia, dopo aver conquistato due vittorie consecutive. Nell’ultima partita, hanno superato l’Alessandria con un convincente 2-0, dimostrando una volta di più il loro valore sul campo.

Attualmente occupano il quinto posto in classifica, e cercheranno di continuare la loro ascesa verso le posizioni di vertice per assicurarsi un primo turno facile di Playoffs. Il Renate arriva al match dopo una sconfitta contro il Vicenza per 0-2. Sebbene siano attualmente posizionati al 14º posto in classifica.

ATALANTA U23 RENATE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alle probabili formazioni della diretta di Atalanta U23 Renate, cerchiamo insieme i protagonisti del match partendo dalla Baby Dea: ci si aspetta che il fantasista Jimenez, con la maglia numero dieci, giochi un ruolo chiave tra l’attacco e il centrocampo.

Con la sua capacità di aprire il gioco e di fornire assist precisi, Jimenez sarà fondamentale nell’orchestrare le azioni offensive della squadra. L’attenzione ospite sarà puntata su Sorrentino, che si è distinto come il più in forma nell’ultimo match. Con le sue abilità tecniche, l’attaccante sarà la punta di diamante dell’attacco ospite con qualche giocate delle sue.

ATALANTA U23 RENATE, LE QUOTE

Sul sito di Eurobet vediamo le quote per la diretta di Atalanta U23 Renate che si aprono con il segno 1 quotato a 1,9 mentre il segno X che decreterebbe il pareggio a 2,5. La vittoria ospite invece porterebbe 5 volte l’importo scommesso in caso di risultato favorevole.











