DIRETTA/ Atalanta U23 Trento (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Atalanta U23 Trento non occupano di certo pagine intere come altre sfide di Serie C. Questo poiché la seconda squadra orobica è nata solo nel 2023 e non vanta una grande storia, come ovvio che sia. Però l’andata di campionato, nonché unico precedente tra le due compagini, fa parte di uno dei primi momenti storici del club. Infatti grazie allo 0-0 del 10 settembre a Trento, l’Atalanta U23 ha conquistato il suo primo punto tra i Professionisti.

Andiamo dunque a vedere le ultime partite delle squadre per scrutarne il rendimento. Il Trento sta attraversando un periodo nero con le sconfitte contro Giana Erminio, Pro Vercelli, Renate e Triestina. L’ultima vittoria è datata 17 dicembre ed è stato il 4-1 inflitto al Vicenza in un solo tempo di gioco. L’ultimo sprazzo di felicità del 2023. L’Atalanta U23 invece ha perso solamente con il Padova, tra l’altro in dieci uomini, negli ultimi cinque incontri dove ha collezionato 10 punti grazie ai successi con Triestina, Pro Sesto e Virtus Verona più il pari con l’Arzignano. (aggiornamento di Christian Attanasio)

ATALANTA U23 TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Atalanta U23 Trento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Atalanta U23 Trento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Atalanta U23 Trento, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Comunale di Caravaggio, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. L’Atalanta U23 sta vivendo una stagione straordinaria al suo esordio assoluto in terza serie, come dimostra il quinto posto in classifica con 33 punti. La Dea ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite, evidenziando un ottimo stato di forma sotto la guida di Francesco Modesto, con una vittoria anche nell’ultima trasferta contro la Virtus Verona.

Il Trento si trova attualmente al quattordicesimo posto in classifica, mantenendosi appena al di sopra della zona play-out con 25 punti. Finora, questo punteggio ha garantito una certa tranquillità alla squadra di Bruno Tedino. Tuttavia, una sconfitta contro l’Atalanta potrebbe mettere i gialloblù in una posizione più delicata. Pertanto, sarà fondamentale una prestazione di alto livello nella prossima partita, anche per reagire all’ultima sconfitta subita contro la Triestina in casa.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Trento, match che andrà in scena allo stadio Comunale di Caravaggio. Per l’Atalanta U23, Francesco Modesto schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Ghislandi, Mendicino, Awua, Ceresoli; Sidibe, Cortinovis; Cisse. Risponderà il Trento allenato da Bruno Tedino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Frosinini, Ferri, Garcia, Vaglica; Sangalli, Suciu, Attys; Anastasia, Petrovic, Pasquato.

ATALANTA U23 TRENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Atalanta U23 Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Atalanta U23 con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











