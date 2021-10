Diretta Atalanta Udinese/ Streaming video tv: la Dea decolla? (Serie A)

DIRETTA ATALANTA UDINESE: GASP NON VUOLE PIÙ FERMARSI!

Atalanta Udinese, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 12.30 di oggi, domenica 24 ottobre 2021, sarà il lunch match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Logicamente la squadra più attesa nella diretta di Atalanta Udinese sarà la Dea, perché i nerazzurri orobici arrivano dalla larga vittoria sul campo dell’Empoli che li ha portati a quota 14 punti in classifica, oltre che dalla sconfitta beffarda ma anche a suo modo dolce a Old Trafford contro il Manchester United, prestazione ottima che ha confermato una volta di più come l’Atalanta sia una squadra che merita ampiamente di stare in Champions League.

L’obiettivo sarà di qualificarsi anche al termine di questo campionato e passa da partite come quella contro l’Udinese, che invece arriva dal pareggio casalingo contro il Bologna con cui i bianconeri di Luca Gotti si sono portati a 9 punti in classifica. L’Udinese cercherà un risultato che darebbe grande spinta nella lotta per la tranquillità: che cosa succederà in Atalanta Udinese?

DIRETTA ATALANTA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Udinese sarà offerta su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata trasmesse anche sulla televisione satellitare. Di conseguenza la diretta streaming video sarà offerta anche tramite Sky Go, oltre che naturalmente sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA UDINESE

Dando adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Atalanta Udinese, possiamo osservare che la situazione degli infortunati in casa nerazzurra è davvero critica: Demiral è tornato dolorante da Manchester e di conseguenza nella difesa a tre davanti al portiere Musso potrebbero agire il giovane Lovato, l’adattato De Roon e Palomino. A centrocampo di conseguenza dovrebbe esserci spazio per Koopmeiners al fianco di Freuler, mentre gli esterni dovrebbero essere ancora una volta Maehle a destra e Zappacolta a sinistra. Infine, in attacco ecco Zapata come prima punta, ma alle sue spalle sono addirittura in quattro (Malinovskyi, Pasalic, Ilicic e Muriel) a giocarsi le altre due maglie.

Quanto all’Udinese, bisogna tenere presente innanzitutto la squalifica di Pereyra, anche se in compenso mister Luca Gotti ha l’infermeria quasi del tutto vuota. Possiamo schierare i bianconeri friulani con il modulo 3-5-1-1 e questi possibili titolari: Silvestri in porta; davanti a lui i tre difensori Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir; più dubbi nella folta linea a cinque di centrocampo, dove potrebbero esserci i ballottaggi Arslan-Samardzic e Molina-Udogie per affiancare Walace, Makengo e Stryger Larsen. Infine, Deulofeu agirà alle spalle di Beto o Pussetto, riferimento più avanzato in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Atalanta Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,37, mentre poi si sale già a quota 5,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Udinese.



