DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (oggi 11 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti ci separano dalla diretta di Atalanta Verona Primavera, sfida tra due formazioni con statistiche stagionali abbastanza diverse. L’Atalanta Primavera in realtà sta vivendo un periodo decisamente complicato a causa di tre sconfitte e una sola vittoria nelle ultime quattro giornate, ma il bilancio complessivo del campionato dei bergamaschi resta di altissimo livello. La classifica infatti sorride ai giovani nerazzurri con 55 punti, frutto di ben sedici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, per cui i playoff sono ormai certi.

Per il Verona c’è invece una tranquilla situazione di metà classifica, confermata anche dal trend recente con una vittoria, ben tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, mentre globalmente i gialloblù scaligeri vantano 43 punti grazie a dieci vittorie, ben tredici pareggi e nove sconfitte nel Campionato Primavera 1 2023-2024. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Atalanta Verona Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATALANTA VERONA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Scopriamo adesso quali saranno le modalità per seguire la diretta tv di Atalanta Verona Primavera, che peraltro non ci riserverà sorprese perché sarà garantita come al solito in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, la “casa” del nostro massimo campionato giovanile; saranno invece il sito Internet oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Atalanta Verona Primavera.

NERAZZURRI PER RILANCIARSI

Posta in palio importante soprattutto per i padroni di casa nerazzurri nella diretta di Atalanta Verona Primavera, che oggi sabato 11 maggio 2024 ci terrà compagnia a partire dal fischio d’inizio fissato per le ore 15.00. Basta uno sguardo alla classifica che ci porta verso la diretta di Atalanta Verona Primavera a indicarci che i giovani nerazzurri orobici hanno 55 punti e si giocheranno quindi il terzo posto con la Lazio, attualmente a pari meriti con i bergamaschi, che però hanno bisogno di rilanciarsi dopo una piccola crisi che ha caratterizzato le ultime settimane, ponendo di fatto fine ai sogni di inseguire una delle prime due posizioni.

Infatti la sconfitta a Bologna di settimana scorsa è stata la terza nelle ultime quattro giornate, motivo per cui l’Atalanta avrebbe bisogno di una scossa per arrivare bene ai playoff, che sono comunque garantiti. Dall’altra parte c’è un Verona che è reduce dal divertente pareggio contro l’Inter che ha confermato una volta di più un campionato certamente buono per i giovani gialloblù scaligeri, a quota 43 punti in classifica, con l’obiettivo magari di provare a chiudere nella prima metà. Le premesse sono intriganti, che cosa ci dirà la diretta di Atalanta Verona Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA VERONA PRIMAVERA

Naturalmente è importante capire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Atalanta Verona Primavera. Giovanni Bosi potrebbe schierare i padroni di casa nerazzurri secondo il modulo 3-4-2-1: in porta Pardel; davanti a lui i tre difensori Tornaghi, Guerini e Tavanti; il quartetto di centrocampo dovrebbe prevedere da destra a sinistra Ghezzi, Riccio, Manzoni e Armstrong; infine il reparto offensivo dell’Atalanta Primavera con i due trequartisti Bonanomi e Vavassori alle spalle della prima punta Fiogbe.

Paolo Sammarco dovrebbe invece presentare il suo Verona Primavera schierato secondo il modulo 3-5-2, nel quale proviamo ad indicare questi undici uomini come possibili titolari: Popovic, Calabrese e Nwanege nella difesa a tre davanti al portiere Toniolo; a centrocampo la folta linea a cinque con Patanè, D’Agostino, Dalla Riva, Rihai e Agbonifo da destra a sinistra; infine, il tandem d’attacco dei giovani scaligeri dovrebbe vedere titolari Cissè e Ajayi.











