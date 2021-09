DIRETTA ATALANTA YOUNG BOYS/ Video streaming tv: a Bergamo arbitra Felix Brych

DIRETTA ATALANTA YOUNG BOYS: L’ARBITRO

Questa sera la diretta di Champions League Atalanta Young Boys sarà affidata al fischietto tedesco Felix Brych, che pure per l’occasione a Bergamo sarà accompagnato dagli assistenti Borsch e Lupp e dal quarto uomo Schlager. Volendo ora mettere in evidenza il primo direttore di gara, possiamo subito ricordare che l’arbitro tedesco (che vanta grande esperienza) nella stagione corrente ha già collezionato sei direzioni, di cui una sola sul continente per le qualificazioni alla Champions League (Benfica-Psv): nel complesso la giacchetta nera ha dunque messo da parte 28 cartellini gialli.

Ampliano la nostra piccola analisi possiamo poi ricordare che in carriera Brych ha già registrato due precedenti con lo Young Boys, di cui l’ultimo risalente ai gironi di Europa league nel 2019-20 (nella sfida tra gli svizzeri e i Rangers): nessun precedente tra il tedesco e l’Atalanta, anche se l’arbitro ha incontrato parecchie formazioni italiane (Juventus, Milan, Napoli e Roma ad esempio). (agg Michela Colombo)

DIRETTA ATALANTA YOUNG BOYS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Atalanta Young Boys sarà trasmessa sulla televisione satellitare: appuntamento dunque riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento, che potranno seguire la partita di Champions League su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e con il relativo servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATALANTA YOUNG BOYS: OCCASIONE PER LA DEA!

Atalanta Young Boys sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych: alle ore 18:45 di mercoledì 29 settembre il Gewiss Stadium ospita la partita valida per la seconda giornata nel gruppo F di Champions League 2021-2022. Un’occasione per la Dea, che all’esordio ha recuperato un prezioso pareggio al La Ceramica: il 2-2 contro il Villarreal è un risultato da considerarsi positivo per una squadra che, si è visto anche contro l’Inter, sta pian piano carburando e tornando a essere quella macchina da gioco e gol cui ci ha abituati nelle ultime stagioni.

Lo Young Boys però non andrà sottovalutato: due settimane fa gli svizzeri hanno addirittura battuto il Manchester United (in rimonta e all’ultimo secondo) e in questo momento sono in testa al girone. Un motivo in più per gli orobici nel cercare la vittoria, che significherebbe stare davanti ai Red Devils in ogni caso. Aspettando ora che la diretta di Atalanta Young Boys prenda il via, proviamo a valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA YOUNG BOYS

Per Atalanta Young Boys il disegno tattico di Gian Piero Gasperini potrebbe prevedere Ilicic nella posizione di finto centravanti; un modo per far rifiatare Duvan Zapata, in questo caso alle spalle dello sloveno ci sarebbero Malinovskyi e Pessina con Aleksey Miranchuk che se la gioca, tanto quanto Koopmeiners in mezzo al posto di Freuler (con la conferma di De Roon). Occhio anche a Pasalic; sugli esterni dovremmo vedere Maehle e Gosens, in difesa ballottaggio Demiral-Palomino per affiancare Toloi e Djimsiti, in porta Musso in vantaggio su Sportiello.

Nel 4-4-2 dello Young Boys, David Wagner schiera Lauper e Mohamed Camara davanti a Von Ballmoos; sugli esterni bassi dovrebbero agire Hefti e Ulisses Garcia, a formare le catene davanti a loro ci saranno Ngamaleu e Fassnacht che rappresentano scelte comunque offensive. In mezzo al campo, a fare gioco, attenzione soprattutto ad Aebischer; a fargli compagnia sarà verosimilmente Martins Pereira, davanti il tandem offensivo viene formato da Siebatcheu (giustiziere dello United) e Meschak Elia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atalanta Young Boys sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 5,00 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 6,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.

