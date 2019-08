Diretta Athletic Bilbao Barcellona/ Streaming video DAZN: al via la Liga spagnola!

Athletic Bilbao Barcellona, diretta dall’arbitro Carlos del Cerro Grande, è la partita in programma oggi venerdi 16 agosto 2019 allo Stadio San Mames di Bilbao: fischio d’inizio fissato per ore 21,00. Con la diretta Athletic Bilbao Barcellona di questa sera si apre ufficialmente la prima giornata della Liga, primo campionato spagnolo: in campo ecco quindi i bluagrana di Messi, vincitori della precedente stagione contro la formazione di Mister Garitano, che pure l’anno scorso hanno pure sfiorato la zona coppe, arrivando alla ottava posizione in classifica finale. Sarà quindi un grande match a dare il via alla stagione, pur se consideriamo lo stato di forma dei due club. Ricordiamo bene che il Bilbao ha fatto pur bene contro il Mirandes, ma anche contro la Roma nelle ultime amichevoli, ma ancor meglio ha fatto il Barcellona, che pur priva di Messi ha doppiamente punito il Napoli settimana scorsa.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Athletic Bilbao Barcellona non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

DIRETTA ATHLETIC BILBAO BARCELLONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andando ad esaminare le probabili formazioni per la diretta tra Athletic Bilbao e Barcellona, vediamo che Garitano potrebbe schierare ancora il 4-2-3-1 visto contro la Roma solo pochi giorni fa. In tal caso vedremmo Simon tra i pali con di fronte a sè il quartetto composto da Capa, Alvarez, Martinez e Berchiche. Per la mediana di candidano quindi ancora una volta Lopez e Garcia, con Raul Garcia adibito sulla tre quarti: in attacco cercano spazio poi Munian, Williams e Cordoba. Per l’11 dei blaugrana Valverde invece dovrebbe di nuovo fare a meno di Messi non al top della condizione: sarà comunque il 4-3-3 il modulo di partenza. Per lo schieramento del Barcellona quindi dovremmo vedere dal primo minuto in attacco il trittico Dembele-Suarez-Griezmann provato nelle ultime amichevoli. In mediana vi sarà quindi spazio per De Jong in cabina di regia, con Roberto e Alena ai lati: in difesa si candidano Semedo, Pique, Lenglet e alba, con ter Stegen tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè si tratti solo della prima giornata della Liga, il favore del pronostico non può che andare alla squadra blaugrana, che pure sarà ospite. Il portale di scommesse snai infatti ha fissato per l’1×2 il successo del Barcellona a 1,67, contro il più elevato 5,00 segnato per l’Athletic Bilbao: il pari vale 3,90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA