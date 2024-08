DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: CINQUE FINALI OGGI 8 AGOSTO

Le emozioni continuano e anche oggi giovedì 8 agosto la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 promette un programma davvero ricchissimo, con ben cinque finali in copertina. Una gara speciale sarà il salto in lungo femminile, perché nella stessa specialità al maschile abbiamo avuto la meravigliosa medaglia di bronzo del giovanissimo Mattia Furlani e oggi tra le ragazze a partire dalle ore 20.00 sarà la volta di un altro talento straordinario in rampa di lancio, cioè naturalmente la figlia d’arte Larissa Iapichino.

Dal momento che parliamo di grandi talenti azzurri che sono già splendide realtà dell’atletica leggera, una citazione se la sarebbe ampiamente meritata Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica dei 110 hs (ovviamente maschili, perché la stessa gara al femminile si disputa sui 100 metri), una finale velocissima e ad altissimo tasso di spettacolarità, che ci terrà invece compagnia questa sera alle ore 21.45, di conseguenza in chiusura del programma di giornata per la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, purtroppo senza l’azzurro a causa di un brutto passaggio su un ostacolo in semifinale.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sono evidentemente grandi novità rispetto ai giorni scorsi circa la diretta tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 che si dovrebbe dividere anche questa sera tra Rai Sport e Rai Due, con il canale generalista che avrà la parte principale ma anche il numero 58 pronto. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, avrete i canali dedicati di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, “casa” delle Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI TUTTE LE FINALI DELLA GIORNATA

Parliamo poi naturalmente della finale più attesa a livello planetario oggi nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, cioè i 200 metri maschili, che avranno inizio invece alle ore 20.30. Qui il nome in copertina è naturalmente quello di Noah Lyles, già campione olimpico dei 100 metri allo Stade de France di Saint Denis, che cercherà una doppietta che lo porterebbe dritto nella storia dei Giochi Olimpico come altre leggende, da Jesse Owens a Carl Lewis e Usain Bolt, tanto per intenderci. Bravo comunque Fausto Desalu, nono e primo degli esclusi.

Abbiamo però accennato al fatto che in tutto oggi ci saranno cinque finali con titoli da assegnare oggi nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024. Alle ore 20.25 sarà la volta del lancio del giavellotto maschile, una specialità storicamente molto europea ma che in anni recenti si è allargata a protagonisti di molte parti del mondo, caratteristica d’altronde di tutta l’atletica leggera; infine, alle ore 21.25 ecco la finale dei 400 metri hs femminili, che sulla carta dovrebbero essere un meraviglioso duello per l’oro tra la statunitense Sydney McLaughlin e l’olandese Femke Bol.