DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: QUATTRO FINALI OGGI 5 AGOSTO

Ormai siamo pienamente nel vivo della diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci proporrà il programma oggi, lunedì 5 agosto. Naturalmente abbiamo già vissuto grandi emozioni, come il quinto posto di Marcell Jacobs nei 100 metri vinti da Noah Lyles, ed anche momenti più discutibili, come la finale del getto del peso che onestamente è stata troppo condizionata da eventi esterni e che ci lascia rimpianti per la medaglia mancata da Leonardo Fabbri, fermo restando che pure il pesista azzurro ha avuto le proprie responsabilità.

Miriam Tommasone/ "Khelif è una donna. Testosterone? È una condizione naturale non una colpa da imputarle"

Adesso però naturalmente è meglio scoprire che cosa ci riserverà oggi la diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024 in termini di finali, cominciando da quella che potrebbe essere più significativa per noi. L’appuntamento sarà alle ore 21.15 allo Stade de France di Saint Denis per i 5000 metri femminili con Nadia Battocletti, campionessa d’Europa in carica che però potrebbe avere buone ambizioni anche contro le grandi specialiste africane più Sifan Hassan (che a Roma era assente). Sarà dura, ma già solo avere speranze in una gara di solito “chiusa” la dice lunga sul valore della trentina…

Chi è Noah Lyles?/ Il nuovo re dei 100 metri, figlio d'arte e grande personalità (Olimpiadi Parigi 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

In linea di massima, la diretta tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 si dovrebbe dividere tra Rai Sport e Rai Due, con il canale generalista che avrà la parte principale ma anche il numero 58 pronto in caso di necessità. In ogni caso la diretta streaming video sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione. Se invece siete abbonati, si può andare sul sicuro con i canali dedicati di Eurosport e lo streaming sulla piattaforma Discovery Plus, per seguire integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ATLETICA OLIMPIADI 2024 PARIGI

Come sta Gianmarco Tamberi?/ In partenza per Parigi, mistero sulle condizioni (Olimpiadi 2024, 5 agosto)

DIRETTA ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Parliamo poi della seconda finale con italiane protagoniste oggi nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024, cioè il lancio del disco femminile, che avrà inizio invece alle ore 20.30. Qui l’azzurra in gara è Daisy Osakue, che ha ottenuto la nona migliore misura delle qualificazioni. Non sarà onestamente facile per lei inserirsi nella lotta per le medaglie, ma intanto è presente e poi staremo a vedere, le sorprese non sono così rare nelle gare di lanci per l’atletica leggera.

Infine, parliamo naturalmente anche delle due finali che non avranno l’Italia presente nella diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024. Claudio Sticchi in realtà ha sfiorato la qualificazione per il salto con l’asta maschile, che avrà inizio già alle ore 19.00 e sarà senza ombra di dubbio una delle finali più attese di questi Giochi Olimpici grazie allo svedese Armand Duplantis, a caccia dell’oro e anche del record del Mondo. Infine, alle ore 21.47 gli 800 metri femminili con la britannica Keely Hodgkinson che ha ottenuto il miglior tempo delle semifinali, ma con un quadro decisamente aperto.