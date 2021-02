Diretta Atletico Madrid Chelsea/ Streaming video tv: Champions League a Bucarest

DIRETTA ATLETICO MADRID CHELSEA: SARÀ SPETTACOLO!

Atletico Madrid Chelsea, in diretta dallo stadio Arena Nationala di Bucarest a causa delle limitazioni attualmente in vigore causa Covid sui viaggi tra il Regno Unito e la Spagna, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, martedì 23 febbraio 2021, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. La diretta di Atletico Madrid Chelsea, al di là dell’ambientazione molto particolare che ci ricorda purtroppo come la pandemia di Coronavirus continui ad essere un problema molto serio, è una partita che ci offre diversi spunti d’interesse tra due squadre che spesso sanno essere protagoniste anche in Europa. L’Atletico Madrid è anche capolista della Liga spagnola, anche se arriva da una sconfitta casalinga contro il Levante e nel girone è arrivato nettamente alle spalle del Bayern.

Il Chelsea invece aveva dominato il suo gruppo, ma in campionato naviga al quinto posto e dunque dovrà lottare per qualificarsi per la prossima Champions League. Adesso però si pensa a questa edizione: cosa succederà in Atletico Madrid Chelsea?

DIRETTA ATLETICO MADRID CHELSEA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Atletico Madrid Chelsea in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita di Bucarest sarà su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 252, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA

Per le probabili formazioni di Atletico Madrid Chelsea, Diego Pablo Simeone dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Ecco che allora non mancheranno a Bucarest Luis Suarez con Joao Felix e Correa in suo sostegno. Per la mediana dovremmo vedere dal primo minuto Koke e Saul al centro, come pure Renan Lodi e Llorente che saranno invece i due esterni, anche se in questo reparto rimangono vivi alcuni ballottaggi. In difesa invece nessun dubbio: davanti a Oblak vedremo dal primo minuto la retroguardia a tre composta da Gimenez, Savic e Hermoso. Primo dubbio per Tuchel nel suo Chelsea sono le condizioni di Thiago Silva. Ecco che per il reparto a tre della difesa inglese dovremmo vedere Azpilicueta, Rudiger e Zouma. Nel centrocampo a quattro avrebbero invece spazio Jorginho e Kantè, mentre Alonso e James si collocheranno sulle due fasce, anche se non mancano soluzioni alternative, da Kovacic a Gilmour. In attacco invece dovrebbe essere ancora panchina per Giroud, con Mount, Werner e Abraham titolai, anche se quest’ultimo è ancora alle prese con i postumi di un brutto colpo alla caviglia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Atletico Madrid Chelsea in base alle quote dell’agenzia Snai. Si annuncia una partita molto incerta e le differenze fra i tre possibili risultati sono davvero minime. Il segno 1 infatti è quotato a 2,65, mentre poi si sale a 2,90 in caso di segno 2 e fino a 3,00 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.



