DIRETTA ATLETICO MADRID LILLE: PARTITA NON SCONTATA!

La diretta Atletico Madrid Lille va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 23 ottobre 2024: presso il Civico Metropolitano si gioca per la terza giornata di Champions League 2024-2025, e sarà questa una partita non scontata tra due squadre che per il momento hanno avuto lo stesso cammino. Incredibilmente l’Atletico Madrid è caduto malissimo sul campo del Benfica, incassando un 4-0 che ha messo in discussione la competitività dei Colchoneros; all’esordio vittoria sofferta sul Lipsia, e dunque possiamo dire che Diego Simeone debba trovare la rotta giusta anche se in campionato sta comunque facendo bene, pur considerando tutte le difficoltà.

Il Lille invece ha timbrato il colpo più sorprendente dell’ultimo turno, quando ha battuto il Real Madrid; una vittoria che ha dato soprattutto grande fiducia alla squadra francese, che in precedenza aveva perso contro lo Sporting Lisbona e invece ha capito che in questa Champions League se la potrebbe giocare. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta Atletico Madrid Lille, mentre aspettiamo che la partita prenda il via facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte dei due allenatori, analizzando insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA ATLETICO MADRID LILLE IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta Atletico Madrid Lille in tv bisogna dire che l’appuntamento sarà riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, perché è Sky Sport che attraverso i suoi canali fornisce le partite della Champions League attuale e di conseguenza anche questa; in assenza di un televisore potrete assistere al match in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go ma la mobilità è disponibile anche sulla piattaforma Now Tv, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID LILLE

Simeone gioca con il 4-3-1-2 e nella diretta Atletico Madrid Lille potrebbe cambiare qualcosa rispetto al 3-1 sul Leganés: in porta rimane confermato Oblak con una difesa comandata da Witsel, poi José Gimenez può tornare titolare con Nahuel Molina e Mandava sugli esterni bassi. In mezzo al campo va per la conferma il veterano Koke, con lui potremmo vedere De Paul e Conor Gallagher; dietro le punte Griezmann, mentre in attacco attenzione alla candidatura soprattutto di Julian Alvarez che potrebbe fare coppia con Sorloth, doppietta domenica, Giuliano Simeone è un altro che se la potrebbe giocare.

Per quanto riguarda Bruno Gènésio, il suo 4-2-3-1 per la diretta Atletico Madrid Lille prevede Bafode Diakité e Alexsandro difensori centrali a protezione del portiere Chevalier, Meunier che spingerà da terzino destro e Bakker che si sistema sull’altro lato del campo; nel settore nevralgico dovrebbero essere confermati sia Bouaddi che Andre Gomes, così anche nel reparto avanzato anche se Cabella può scalzare uno tra Angel Gomes e Sahraoui, quasi certo del posto invece Zhegrova e naturalmente anche David, che come sempre agirà in qualità di prima punta.

ATLETICO MADRID LILLE: QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta Atletico Madrid Lille andiamo a leggere anche le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla partita di Champions League: partono favoriti i Colchoneros, forti di un valore corrispondente a 1,45 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria; il segno 2 che regola il successo del Lille vi permetterebbe di guadagnare ben 7,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 4,50 volte la posta in palio.