Diretta Atletico Madrid Real Madrid/ Streaming video DAZN: gran derby al Wanda (Liga)

Atletico Madrid Real Madrid, in diretta dallo stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola, è naturalmente il derby di Madrid che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio alle ore 21.00 di questa sera, sabato 28 settembre 2019. Atletico Madrid Real Madrid sarà naturalmente il piatto forte della settima giornata della Liga spagnola 2019-2020. Il derby è sempre affascinante, lo diventa ancora di più se le due squadre vi arrivano al primo e secondo posto della classifica: il Real Madrid è balzato al comando vincendo per 2-0 contro l’Osasuna nel turno infrasettimanale che d’altronde ha sorriso anche all’Atletico Madrid, vittorioso per 0-2 a Maiorca. La classifica dice Real 14 punti e 13 per l’Atletico: prima di ributtarsi sulla Champions League, nella quale Diego Simeone è nello stesso girone della Juventus, l’attenzione è tutta per questa partita che naturalmente potrà dire molto nell’economia della Liga.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Real Madrid non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita, derby della capitale spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atletico Madrid Real Madrid, sfida di fascino assoluto ma che cade pure nel mezzo di un periodo davvero intenso per il calendario. Turnover ma non troppo dunque: per l’Atletico di Diego Simeone ipotizziamo un 4-4-2 con Trippier, Savic, Felipe e Lodi da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Oblak; in mediana Koke e Llorente, con Correa ala destra e Niguez sulla fascia mancina, infine la coppia d’attacco formata da Joao Felix e Diego Costa. Modulo 4-3-3 invece per il Real di Zinedine Zidane, per il quale schieriamo Courtois in porta e davanti a lui da destra a sinistra Carvajal, Sergio Ramos, Varane e Nacho; a centrocampo il terzetto formato da Kroos, Casemiro e Valverde, mentre nel tridente d’attacco i titolari attesi sono Hazard, Benzema e Vinicius Junior.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Atletico Madrid Real Madrid si annuncia piuttosto equilibrato, come è normale che sia per il derby di Madrid. Le quote dell’agenzia Snai ci dicono che il segno 1 è leggermente favorito ed è quotato a 2,40, mentre per il segno 2 si sale a 2,95 e in caso di segno X si arriva a 3,30 volte la posta in palio.



