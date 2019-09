Diretta Atletico Madrid Juventus/ Streaming video tv: esordio in Champions League

Atletico Madrid Juventus, che sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 18 settembre presso il Wanda Metropolitano: anche per i bianconeri inizia la Champions League 2019-2020 e la partita di questa sera, per la prima giornata nel gruppo D, rappresenta l’ostacolo più complesso di un cammino comunque non immediato, perchè Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca possono creare qualche grattacapo. Sarà importante rispondere sul piano della personalità ad un sabato che ha visto la Juventus giocare male e pareggiare a Firenze, in quello che è stato l’esordio di fatto di Maurizio Sarri; anche l’Atletico Madrid è uscito sconfitto dalla trasferta di San Sebastian, le due squadre tornano a incrociarsi dopo la grande rimonta bianconera negli ottavi della scorsa edizione ed entrambe cercano quella gloria che in Europa hanno soltanto sfiorato nelle edizioni recenti (entrambe hanno perso due finali in tre anni). Andiamo dunque a vedere, mentre sale l’attesa per la diretta di Atletico Madrid Juventus, in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atletico Madrid Juventus sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del decoder. Tutti gli abbonati, come di consueto, avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

Diego Simeone non ha fatto turnover sabato: in Atletico Madrid Juventus il Cholo spera di ritrovare il grande ex Morata e dovrebbe contare su Thomas Partey, pronto a prendere il posto di Koke che eventualmente sarà dirottato sull’esterno, togliendo spazio a Lemar o Vitolo. Saul Niguez ci sarà, mentre perdura l’assenza di Hector Herrera che clamorosamente non ha mai giocato in questa stagione; davanti Joao Felix dovrebbe giocare al fianco di Diego Costa, mentre dietro Savic e José Gimenez proteggeranno il portiere Oblak con Trippier e Lodi che dovrebbero correre sugli esterni. Nella Juventus Douglas Costa non ce la fa e Pjanic al massimo sarà in panchina: dunque Sarri punterà su chi li ha sostituiti a Firenze, vale a dire Bentancur in mezzo al campo (con Khedira e Matuidi confermati sulle mezzali) e Bernardeschi nel tridente completato da Higuain e Cristiano Ronaldo. Meno possibilità per Ramsey e Dybala che partiranno dalla panchina; in difesa Danilo e Alex Sandro agiranno da terzini, Bonucci e De Ligt la coppia centrale davanti a Szczesny, con Buffon eventualmente pronto anche se verosimilmente potrebbe giocare la prossima partita del girone.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Atletico Madrid Juventus abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i Colchoneros sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,45 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,05 che è stato posto sul segno 2 che, naturalmente, dovrete giocare per il successo dei bianconeri. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA