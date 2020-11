Diretta Atp Finals 2020/ Finale Medvedev Thiem streaming video tv, orario (tennis)

DIRETTA ATP FINALS 2020: FINALE MEDVEDEV THIEM

Medvedev Thiem è la finale delle Atp Finals 2020: alle ore 19:00 italiane di domenica 22 novembre la O2 Arena di Londra ospita l’ultimo atto del Master di tennis di fine stagione. I migliori otto giocatori della classifica si sono sfidati dalla scorsa domenica, e come risultato è uscito questo intrigante match: Daniil Medvedev l’anno scorso non aveva vinto nemmeno una partita nella sua prima partecipazione alle Finals, quest’anno avrà la possibilità di centrare il titolo da imbattuto scrivendo un nome nuovo nell’albo d’oro del torneo. Sarebbe una novità anche quello di Dominic Thiem, che l’anno scorso però era già arrivato in finale: l’aveva persa contro Stefanos Tsitsipas dicendoci però della sua crescita esponenziale, sublimata poi in un 2020 nel quale finalmente si è preso lo Slam. Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Medvedev Thiem; mentre aspettiamo che la finale delle Atp Finals 2020 prenda il via, possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali del match e ipotizzare magari come possa andare a finire.

DIRETTA ATP FINALS 2020 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE MEDVEDEV THIEM

Ancora una volta la diretta tv delle Atp Finals 2020 sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder, e in assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita di tennis anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e potrà essere attivato, grazie all’applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Tutte le informazioni utili sul torneo e sui due finalisti potranno essere raccolte sul sito ufficiale – www.nittoatpfinals.com – consultabile liberamente.

DIRETTA ATP FINALS 2020, FINALE MEDVEDEV THIEM: RISULTATI E CONTESTO

Medvedev Thiem rappresenta forse la finale più bella in questo periodo del tennis mondiale: rispetto a qualche tempo fa non ci possiamo più sorprendere per l’assenza dei grandi veterani. Sia Djokovic che Nadal sono caduti in semifinale, entrambi hanno avuto ampie possibilità di centrare un’altra volta la partita per il titolo ma se la sono lasciata sfuggire. Nadal dunque resta a 0 titoli alle Finals, mentre il serbo non potrà centrare l’aggancio ai sei Master di Roger Federer: questo però è anche il segno di come i tempi siano cambiati, perché oggi ci sono giocatori in grado di battere i Big Three su base regolare avendo fatto il salto di qualità. Impressiona il modo in cui Medvedev abbia svoltato a Parigi-Bercy dopo aver giocato un post-lockdown non troppo scintillante, dicendoci una volta di più di come sia il giocatore della cosiddetta NextGen più pronto a dominare il circuito; Thiem però è diventato il primo giocatore nato negli anni Novanta a vincere uno Slam (gli Us Open, come sappiamo) e ha già qualche anno di esperienza in più. Difficile davvero ipotizzare come possa andare a finire: non resta quindi che gustarci appieno questa finale delle Atp Finals 2020 lasciando che sia il campo della O2 Arena di Londra a fornirci il suo insindacabile verdetto.



