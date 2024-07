TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: SABATO L’ESORDIO DEGLI ITALIANI, QUANDO GIOCANO?

Finalmente ci siamo. Sul sito dei Giochi Olimpici sono stati diramati gli orari per quanto riguarda il sabato del tennis per le Olimpiadi Parigi 2024. Gli azzurri sono impegnati in tutte le specialità: singolare maschile/femminile e doppio maschile/femminile/misto.

Il forfait da parte di Jannik Sinner è stato un colpo basso per il tennis azzurro: il numero uno del mondo, l’unico italiano a raggiungere questo meraviglioso traguardo, ha dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici per via di una tonsillite.

La spedizione tricolore del tennis è probabilmente nel suo miglior momento di sempre e dunque, pur senza il proprio fuoriclasse, farà il possibile per stupire il mondo interno riportando una medaglia che nel tennis manca da 100 anni esatti (Parigi 1924).

TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024 LE SFIDE IN PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI ITALIANI

Tennis, Olimpiadi Parigi 2024: gli orari degli italiani. Jasmine Paolini avrà l’ennesima soddisfazione di un anno incredibile. Dopo le due finali Slam nel giro di un mese tra Roland Garros e Wimbledon, la tennista azzurra aprirà i Giochi Olimpici.

Infatti, Jasmine scenderà come prima tennista sul clay del Court Suzanne-Lenglet dove sfiderà nel singolare femminile la rumena Ana Bogdan. Per quanto riguarda il singolare maschile, ci sarà spazio anche per Luciano Darderi sul Court 7 contro lo statunitense Tommy Paul sempre dalle 12.

Per quanto riguarda sabato 27 luglio, il doppio maschile Darderi/Musetti affronterà i cileni Jarry/Tabilo come quarti in ordine di gioco sul Court 8 mentre le teste di serie Bolelli/Vavassori sfideranno Carreno Busta/Granollers come secondi in ordine di gioco sul Court 11.

Nello stesso campo, ci sarà di nuovo spazio per la Paolini nel doppio femminile con Errani che come quarte in ordine del gioco affronteranno le neozelandesi Routliffe/Sun (NZL). Sul Court 13, Cocciaretto nel singolo se la vedrà con la 20enne russa Diana Shnaider come seconde in ordine di gioco.