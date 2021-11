Diretta Atp Finals 2021/ Djokovic-Rublev, Tsitsipas-Ruud streaming video Rai: orario

DIRETTA ATP FINALS 2021: SPICCA DJOKOVIC RUBLEV

Tsitsipas Ruud e Djokovic Rublev sono i due match che si giocano alle Atp Finals 2021, nella giornata di mercoledì 17 novembre: siamo nella seconda giornata del gruppo verde e si inizia alle ore 14:00 con il primo match, mentre il secondo sarà alle ore 21:00. Ala Pala Alpitour di Torino prosegue dunque il grande spettacolo del Master di tennis maschile: come sempre nella seconda giornata del girone si incrociano i due giocatori che hanno vinto all’esordio e, inevitabilmente nell’altra partita, i due che hanno perso, così che non si possano avere già i due semifinalisti rendendo ininfluente l’ultimo turno.

Diretta/ Sinner Hurkacz (risultato finale 2-0) video Rai2: debutto top! (Atp Finals)

Certo però sia Novak Djokovic che Andrey Rublev possono qualificarsi in anticipo: quello che vincerà dovrà poi sperare che a perdere nell’altro incontro sia il giocatore che incroceranno venerdì, e di conseguenza l’altra sfida della terza giornata sarà un vero e proprio spareggio per l’altro spot in semifinale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta delle Atp Finals 2021 per questo mercoledì; mentre aspettiamo che a Torino si giochi, proviamo come sempre a fare qualche rapida valutazione sui temi che potrebbero emergere da questa giornata.

Diretta/ Atp Finals 2021 Medvedev Zverev (6-3 6-7 7-6): seconda vittoria per il russo

DIRETTA ATP FINALS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv delle Atp Finals 2021 sarà anche sulla televisione di stato, per la precisione su Rai Due: si tratterà dunque di un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire i match anche su sito o app di Rai Play. L’alternativa, riservata agli abbonati alla televisione satellitare, è di consueto quella di Sky Sport Uno (numero 201 del decoder): anche in questo caso si potrà accedere alla diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Atp Finals 2021/ Rublev si vendica di Tsitsipas: il russo domina (6-4 6-4)

DIRETTA ATP FINALS 2021: RISULTATI E CONTESTO

Nella prima giornata del gruppo verde alle Atp Finals 2021 abbiamo visto tutto sommato due vittorie nette: Novak Djokovic ha impiegato un po’ di tempo a sbrigare la pratica Casper Ruud, ma dopo un primo set lottato e concluso al tie break ha preso le misure all’esordiente norvegese e lo ha schiantato con la sua solita accelerazione nel corso del match. Più regolare e arrembante invece Andrey Rublev, che si è liberato di Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4: il greco sembra essere in una forma diversa rispetto a quella che gli aveva permesso di vincere a Montecarlo o raggiungere la finale del Roland Garros – dove era 2-0 contro Djokovic – in più qui a Torino non siamo sulla terra e anche questo chiaramente contribuisce.

Oggi allora Tsitsipas e Ruud devono giocare per evitare l’eliminazione: il giocatore che perderà sarà chiaramente ad un passo dal rimanere fuori dalle semifinali alle Atp Finals 2021, chi vincerà invece avrà una bella occasione ma chiaramente Tsitsipas sa bene che all’ultima giornata dovrà incrociare il numero 1 Djokovic, dunque la sua speranza sarà eventualmente quella di un serbo già in semifinale e con la certezza del primo posto, così da provare a sfruttarne una sorta di rilassamento in attesa del match del sabato. Staremo a vedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA