Diretta Atp Finals 2022/ Nadal Ruud, Auger Fritz streaming video tv, orario match

DIRETTA ATP FINALS 2022: CHI VA IN SEMIFINALE?

È tempo di ultima giornata nel gruppo verde alle Atp Finals 2022: giovedì 17 novembre vivremo dunque le due sfide conclusive di questo girone, si tratta di Nadal Ruud e Auger-Aliassime Fritz (la prima alle ore 14:00, la seconda alle 21:00) che stabiliranno chi volerà in semifinale al Pala AlpiTour di Torino, e sabato continuerà la sua corsa verso il titolo del Master di tennis maschile. Abbiamo un quadro già abbastanza definito: vincendo una bellissima partita contro Taylor Fritz, Casper Ruud si è aritmeticamente assicurato la qualificazione alla semifinale e il primo posto nel girone, allo stesso modo eliminando Rafa Nadal che resterà a zero nelle Atp Finals vinte.

A questo punto è chiaro quello che succederà: mentre il match tra spagnolo e norvegese sarà ininfluente ai fini della classifica, quello tra Auger-Aliassime e Fritz diventa uno spareggio per la semifinale. Chi vince avanza, chi perde abbandona il torneo: questo ovviamente aumenta l’attesa sulla giornata di giovedì alle Atp Finals 2022, vedremo dunque quello che succederà al Pala Alpitour di Torino dove fino a questo momento abbiamo assistito a sfide parecchio interessanti e anche di alta qualità. Ruud in semifinale, attendiamo il nome dell’altro giocatore che proseguirà la sua corsa verso il titolo del Master di fine anno…

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 anche oggi sarà garantita dalla televisione satellitare: il Master di tennis maschile è infatti trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder e ai quali sarà possibile l’accesso solo in caso di abbonamento. Ricordando che la diretta streaming video sarà disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, va poi detto che il match serale delle Atp Finals 2022 sarà invece in chiaro per tutti, perché l’appuntamento sarà su Rai Due e dunque avrete anche l’opzione della mobilità sul sito di Rai Play, oppure installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ATP FINALS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo allora per vivere un’altra bella giornata alle Atp Finals 2022. Peccato che Nadal Ruud conti poco: è la riproposizione della finale dell’ultimo Roland Garros, vinta allora da Rafa. Qui siamo su superficie diversa e campo indoor: Nadal non ha mai amato questo scenario ma quest’anno si è anche presentato a Torino in condizioni fisiche non perfette, inoltre Ruud ha già dimostrato che su questi campi può essere devastante al servizio e sta giocando con una grande fiducia, che certamente gli deriva anche dall’aver raggiunto due finali Slam in stagione e sfiorato il numero 1 del ranking Atp (a proposito, è ufficiale che Carlos Alcaraz chiuderà l’anno in vetta).

Ci si gioca tutto nell’altro match: entrambi i giocatori hanno battuto nettamente Nadal, la sensazione – ma andrà valutata dal campo – è che Fritz possa avere qualcosa in più e per lo statunitense è stata ottima la reazione dopo la falsa partenza contro Ruud, che purtroppo alla lunga gli è costata il match. Sulla carta comunque c’è equilibrio; volendo scommettere il classico centesimo lo metteremmo appunto su Fritz, ma è chiaro che questo non significhi che Auger-Aliassime, reduce da un ottobre straordinario (tre titoli consecutivi) non abbia possibilità di raggiungere la semifinale delle Atp Finals 2022. Scopriremo tutto tra poco…











