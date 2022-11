Diretta Atp Finals 2022/ Rublev Djokovic, Tsitsipas Medvedev streaming video tv

DIRETTA ATP FINALS 2022: SPICCA RUBLEV DJOKOVIC!

La diretta delle Atp Finals 2022 per mercoledì 16 novembre ci conduce alla seconda giornata del gruppo rosso: al Pala Alpitour di Torino le danze si aprono oggi con Rublev Djokovic, vale a dire il match tra i due giocatori che hanno vinto all’esordio. Questa partita si gioca alle ore 14:00, poi alle ore 21:00 avremo la seconda sfida del girone che sarà Tsitsipas Medvedev. Lo scenario, ormai un classico nel torneo, prevede che uno dei due giocatori vincenti nel primo match possa qualificarsi alla semifinale, e di conseguenza uno dei due perdenti sia eventualmente eliminato ancor prima di giocare l’ultima partita.

Diretta Atp Finals 2022/ video streaming Rai: Ruud batte Fritz

In questo caso quindi Andrey Rublev o Novak Djokovic possono avanzare già oggi, mentre Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev dovranno difendersi dall’eliminazione; per esempio, se Rublev battesse Djokovic sarebbe in semifinale a Torino in caso di vittoria di Medvedev, al contrario il passaggio del turno sarebbe garantito per Djokovic con una vittoria da parte Tsitsipas. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta delle Atp Finals 2022, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sui match che ci attendono nella giornata di oggi al Pala Alpitour.

DIRETTA ATP FINALS 2022/ Djokovic Tsitsipas video streaming Rai: vince Rublev!

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 anche oggi sarà garantita dalla televisione satellitare: il Master di tennis maschile è infatti trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali che trovate ai numeri 201 e 205 del vostro decoder e ai quali sarà possibile l’accesso solo in caso di abbonamento. Ricordando che la diretta streaming video sarà disponibile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, va poi detto che il match serale delle Atp Finals 2022 sarà invece in chiaro per tutti, perché l’appuntamento sarà su Rai Due e dunque avrete anche l’opzione della mobilità sul sito di Rai Play, oppure installando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta Atp Finals 2022/ Nadal Fritz (risultato 0-0) streaming video tv: ecco Rafa!

DIRETTA ATP FINALS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca dunque un’altra intensa giornata alle Atp Finals 2022: il primo match è quello tra i due giocatori che hanno vinto all’esordio. Per Andrey Rublev si è trattato di un successo in rimonta in una partita davvero bella, il derby russo contro Daniil Medvedev nel quale abbiamo assistito a due tiratissimi tie break. Rublev ha dimostrato di poter essere realmente competitivo su campi indoor, tanto da battere un giocatore come Medvedev che alle Atp Finals ha giocato le ultime due finali (vincendo quella del 2020); adesso per lui possono spalancarsi le porte della semifinale, ma non sarà facile.

La sessione serale di lunedì ci ha infatti presentato un Novak Djokovic in grande spolvero: il serbo, qualificato a Torino grazie alla vittoria di Wimbledon (il che ha sollevato non poche critiche) ha avuto la meglio in due set di uno Stefanos Tsitsipas che ha giocato davvero bene ed è stato devastante al servizio. Proprio per questo il successo del serbo è stato ancora più impressionante; adesso anche Nole vuole la semifinale con una giornata di anticipo, anche se come nel caso del russo non dipende interamente da lui. Tra poco al Pala Alpitour si tornerà in campo, mettiamoci comodi e stiamo a vedere…











© RIPRODUZIONE RISERVATA