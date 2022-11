DIRETTA ATP FINALS 2022/ Medvedev Rublev video streaming Rai: il digiuno di Djokovic

DIRETTA ATP FINALS 2022: I NUMERI DI DJOKOVIC

Parliamo ancora del protagonista più atteso oggi nella diretta delle Atp Finals 2022, cioè Novak Djokovic. Abbiamo già accennato al fatto che Nole ha vinto per ben cinque volte il Master di fine anno, ma dobbiamo anche ricordare il fatto che l’ultima volta risale addirittura al 2015. In effetti, Djokovic riuscì a vincere le Atp Finals per la prima volta nel 2008, l’anno che lo rivelò ai massimi livelli mondiali, battendo in finale il russo Nikolay Davydenko in due set, ancora a Shanghai. Gli altri quattro trionfi sono arrivati naturalmente a Londra e furono uno straordinario poker consecutivo dal 2012 al 2015, battendo per ben tre volte Roger Federer e una volta (nel 2013) Rafael Nadal.

Tutto perfetto, ma ormai un po’ datato: da allora, il Master ha riservato solamente delusioni a Novak Djokovic, che al massimo ha raggiunto per due volte la finale, tuttavia perdendo nel 2016 contro Andy Murray e nel 2018 al cospetto di Alexander Zverev. Sembra quasi una maledizione che gli impedisca di raggiungere Roger Federer a quota sei vittorie nelle Atp Finals, Nole proverà a smentirla e pure a vincere il Master in tre città diverse, conquistando anche Torino… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 sarà garantita da Sky, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il prestigioso torneo di tennis di fine anno da Torino, davanti al televisore oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Le Atp Finals 2022 saranno però visibili anche in chiaro per tutti sulla Rai, oggi infatti il match di prima serata Djokovic Tsitsipas sarà trasmesso su Rai Due e di conseguenza visibile pure tramite sito o app di RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

ATP FINALS 2022: OGGI IL GRUPPO ROSSO!

Oggi, lunedì 14 novembre, secondo giorno in compagnia della diretta delle Atp Finals 2022, otto giorni di grande tennis dal PalaAlpitour di Torino, sede per il secondo anno consecutivo del Master di fine anno, uno degli appuntamenti più importanti del tennis mondiale – potremmo dire il quinto, dietro solamente ai quattro tornei del Grande Slam. A differenza dell’anno scorso, stavolta nel capoluogo piemontese non ci saranno tennisti italiani tra i magnifici otto del torneo di singolare, perché Matteo Berrettini e Jannik Sinner non sono riusciti a qualificarsi per le Atp Finals 2022, inoltre mancano anche il detentore Alexander Zverev e l’attuale numero 1 Carlos Alcaraz, ma il cast è comunque spettacolare e le emozioni sono garantite, magari anche grazie alla particolarità della formula che per il tennis è anomala, cioè quella dei due gironi che promuoveranno i primi due di ciascun gruppo alle semifinali, con cui inizierà la breve ma decisiva fase dell’eliminazione diretta.

Ecco dunque che la seconda giornata riserverà grandi emozioni, perché alle ore 14.00 la diretta Atp Finals 2022 ci farà vivere il bel derby russo Medvedev Rublev, mentre alle ore 21.00 ci sarà l’appuntamento con Djokovic Tsitsipas, naturalmente con la ribalta della prima serata per il tennista serbo, che in carriera vinto il Master ben cinque volte. Si tratta del cosiddetto gruppo Rosso, che grazie alla presenza appunto di Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Andrey Rublev sembra di un livello ancora più alto rispetto al gruppo Verde che abbiamo visto in azione già ieri, quindi gli ingredienti per un grande lunedì di tennis con la diretta Atp Finals 2022 ci sono tutti…

DIRETTA ATP FINALS 2022: LE PARTITE DI OGGI

La diretta delle Atp Finals 2022 oggi, lunedì 14 novembre, comincerà dunque con il match pomeridiano Medvedev Rublev, il derby russo “senza bandiera”, dal momento che nel tennis già da mesi i tennisti della Russia possono giocare regolarmente, ma rappresentando solo loro stessi. Dal punto di vista strettamente agonistico, sarà naturalmente una grande sfida, con Daniil Medvedev che sulla carta potrebbe avere qualcosa in più rispetto al connazionale Andrey Rublev, pur tenendo presente che il 2022 non è stato all’altezza del 2021 per l’ex numero 1 del mondo.

In prima serata ecco poi naturalmente Djokovic Tsitsipas. Abbiamo già accennato al fatto Novak Djokovic sogna il sesto trionfo al Master di fine anno, che consentirebbe al serbo di agganciare Roger Federer per numero di vittorie nelle Atp Finals e coronare un anno comunque ricco di alcuni successi prestigiosi, su tutti Wimbledon e gli Internazionali d’Italia, ma anche con diversi imprevisti, in campo e fuori. Stefanos Tsitsipas invece coltiva ancora una piccola speranza di chiudere l’anno come numero 1 del mondo, anche se servirebbe una combinazione di risultati estremamente difficile: è comunque una motivazione in più per provare a vincere la grande partita di questa sera…











