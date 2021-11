Diretta Zverev Medvedev/ Finale Atp Finals 2021 streaming video Rai Due, orario

DIRETTA ZVEREV MEDVEDEV: LA FINALE DELLE ATP FINALS 2021

Zverev Medvedev, alle ore 17:00 di domenica 21 novembre, è la finale delle Atp Finals 2021: al Pala Alpitour di Torino si gioca il match (già andato in scena nel round robin) che stabilirà il vincitore del Master di tennis maschile. Vada come vada, avremo un campione che si ripeterà: per Daniil Medvedev sarebbe un back to back che non riesce da sei anni – quando Novak Djokovic ottenne il quarto titolo consecutivo – mentre Alexander Zverev aveva festeggiato nel 2018. Arrivano in finale due giocatori nati nella seconda metà degli anni Novanta: un altro segno dei tempi che cambiano e di un mondo, quello del tennis Atp, che potrebbe realmente aver modificato le proprie coordinate.

Zverev Medvedev però non è una finale inattesa, sorprendente o che sfugga ai canoni dei pronostici della vigilia a Torino: della vecchia NextGen, tedesco e russo sono i due rappresentanti che hanno fatto di più in questi anni, Saschzvereva emerso prima sulla scena ma Daniil capace di bruciare le tappe in tempi più rapidi, e di essere davanti nel ranking Atp. Questa finale delle Atp Finals 2021 rappresenta un reale passaggio di consegne, anche perché il già citato Djokovic è stato battuto sul campo. Vedremo come andrà allora la diretta di Zverev Medvedev tra poco…

DIRETTA ZVEREV MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DELLE ATP FINALS 2021

La diretta tv di Zverev Medvedev sarà disponibile anche su Rai Due: le Atp Finals 2021 sono state trasmesse integralmente sulla televisione di stato e non farà eccezione la finale, che sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire il match anche su sito o app di Rai Play. Ricordiamo poi l’alternativa rappresentata dalla televisione satellitare: in questo caso il canale di riferimento è Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con diretta streaming video accessibile su PC, tablet o smartphone grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ZVEREV MEDVEDEV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Zverev Medvedev ci presenta una finale che alle Atp Finals 2021 è comunque attesissima: certo, ragionando in termini patriottici avremmo preferito un italiano a giocarsi il Master, e qualcuno avrebbe detto che senza Novak Djokovic non sarebbe stata una reale finale. La verità è che il numero 1 del ranking è stato eliminato in semifinale da Zverev, e dunque il verdetto del campo è sempre insindacabile; resta per lui lo straordinario anno che ha giocato e il record di stagioni chiuse in vetta alla classifica, ma a Torino abbiamo visto altro. Aggiungiamo: se alla vigilia delle Atp Finals 2021 ci avessero detto che in finale sarebbero arrivati Zverev e Medvedev ci saremmo accodati, perché come detto si tratta di due giocatori che già da tempo meritano di stare al livello dei Big Three, o Four che dir si voglia. Che poi il russo sia già riuscito a togliersi lo sfizio di vincere uno Slam, mentre il tedesco lo abbia soltanto sfiorato, conta poco: Zverev Medvedev sarà una grande finale alle Atp Finals 2021, Torino ne è una giusta cornice e noi non vediamo l’ora di scoprire chi vincerà il Master di tennis maschile…



