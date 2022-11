Diretta Atp Finals 2022/ Streaming video Rai: le semifinali del Master a Torino

Oggi la diretta delle Atp Finals 2022 si infiammerà, perché sono in programma le due semifinali con cui il Master di fine anno del tennis maschile “saluta” la fase a gironi che è terminata appena ieri e naturalmente passa all’eliminazione diretta, che è poi la formula normale per tutti gli altri tornei di tennis. Sono rimasti solamente in quattro a puntare al successo nelle Atp Finals 2022, ospitate per la seconda volta consecutiva a Torino, presso il PalaAlpitour del capoluogo piemontese, dove si cerca l’erede di Alexander Zverev, vincitore un anno fa ma adesso grande assente.

Diciamo subito che il primo appuntamento di oggi con la diretta Atp Finals 2022 sarà alle ore 14.00, quando avrà inizio la prima semifinale Djokovic Fritz, mentre poi dovremo aspettare le ore 21.00 per il via alla seconda semifinale Ruud Rublev, per farci compagnia anche in prima serata. Diversi verdetti sono già ufficiali: ad esempio l’eliminazione di Rafa Nadal, che conferma così la “maledizione” del Master, che incredibilmente non ha mai vinto in tutta la sua carriera. Per la Spagna paradossalmente ride l’assente, perché l’infortunato Carlos Alcaraz ha la certezza di chiudere l’anno al numero 1 del ranking Atp, diventando il più giovane tennista di sempre a riuscirci. Adesso però giustamente pensiamo ai presenti e presentiamo tutto ciò che serve per seguire la diretta delle Atp Finals 2022 nel giorno delle semifinali.

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 sarà garantita da Sky, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire le semifinali del prestigioso torneo di tennis di fine anno da Torino, davanti al televisore sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Le Atp Finals 2022 saranno però visibili anche in chiaro per tutti sulla Rai, oggi la semifinale di prima serata sarà trasmessa su Rai Due e di conseguenza visibile pure tramite sito o app di RaiPlay.

DIRETTA ATP FINALS 2022: LE SEMIFINALI

La copertina per la diretta delle Atp Finals 2022 va quindi assegnata a Novak Djokovic, che è il nome più atteso e ragionevolmente il favorito d’obbligo per la semifinale contro lo statunitense Taylor Fritz, che era difficile da aspettare tra i primi quattro. Sappiamo che Djokovic insegue quello che sarebbe per lui il sesto titolo in carriera al Master di fine anno, che gli consentirebbe di raggiungere Roger Federer al primo posto tra i più vincenti di sempre alle Atp Finals. Sarebbe un successo ancora più speciale a sette anni di distanza dal precedente e al termine di un anno complicato in particolare fuori dal campo, anche se nobilitato dal trionfo a Wimbledon.

Vogliamo tuttavia parlare anche del norvegese Casper Ruud, che oggi nella diretta Atp Finals 2022 sarà protagonista contro il russo Andrey Rublev dell’altra semifinale e che ha vissuto una stagione eccellente, pur in assenza del guizzo che lo avrebbe fatto entrare nella storia come primo tennista del suo Paese a vincere uno Slam. Comunque, Rudd è il primo uomo norvegese ad avere raggiunto una finale e ci è riuscito ben due volte, al Roland Garros e agli US Open, perdendo nel primo caso contro Nadal e nel secondo contro Alcaraz. Per Ruud allora potremmo dire che c’è una buona notizia: non ci sono più spagnoli in corsa a Torino… Basterà per la gloria?

