Diretta Atp Finals 2022/ Streaming video Rai: via al Master a Torino

Comincia oggi, domenica 13 novembre, la diretta delle Atp Finals 2022 che ci regaleranno otto giorni di grande tennis da Torino, sede per il secondo anno consecutivo del Master di fine anno, anche se purtroppo stavolta al PalaAlpitour del capoluogo piemontese non ci saranno tennisti italiani tra i magnifici otto del torneo di singolare, perché Matteo Berrettini e Jannik Sinner non sono riusciti a qualificarsi per le Atp Finals 2022. Ricordiamo che si tratta del torneo che riunisce i migliori otto tennisti dell’anno e che ci offrirà una settimana di lusso, e anche una formula che per il tennis è anomala, cioè quella dei due gironi che promuoveranno i primi due di ciascun gruppo alle semifinali, con cui inizierà la breve ma decisiva fase dell’eliminazione diretta.

Ecco dunque che la prima giornata già ci riserverà grandi emozioni, perché alle ore 14.00 la diretta Atp Finals 2022 prenderà il via con il match Ruud Auger-Aliassime, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Nadal Fritz, naturalmente con la ribalta della prima serata per il tennista spagnolo, che di questo gruppo è la stella più attesa. Sono dunque Rafael Nadal, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz i componenti del cosiddetto gruppo Verde, mentre domani sarà la volta del debutto del gruppo Rosso con Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Tra gli assenti anche il detentore Alexander Zverev, che d’altronde quest’anno è stato davvero sfortunato.

DIRETTA ATP FINALS 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2022 sarà garantita da Sky, dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il prestigioso torneo di tennis di fine anno da Torino, davanti al televisore oppure in diretta streaming video tramite sito o app di Sky Go. Le Atp Finals 2022 saranno però visibili anche in chiaro per tutti sulla Rai, oggi infatti il match di prima serata Nadal Fritz sarà trasmesso su Rai Due e di conseguenza visibile pure tramite sito o app di RaiPlay.

DIRETTA ATP FINALS 2022: LE PARTITE DI OGGI

La diretta delle Atp Finals 2022 comincerà dunque, per quanto riguarda il singolare, con il match pomeridiano Ruud Auger-Aliassime, che segnerà il debutto per il canadese in un Master di fine anno, mentre il norvegese aveva già partecipato l’anno scorso e si era pure preso la soddisfazione di raggiungere le semifinali a Torino. Casper Ruud potrebbe dunque essere leggermente favorito, sia per l’esperienza pregressa sia in base alla classifica che lo colloca al numero 4 dopo ben due finali Slam in questa stagione mentre Félix Auger-Aliassime, anche se naturalmente stiamo comunque parlando di tennisti che sono tra i più forti del mondo.

In prima serata ecco poi naturalmente Nadal Fritz. Per Rafa Nadal sarà l’inizio dell’ennesimo attacco al titolo delle Atp Finals, perché incredibilmente Nadal non ha mai vinto nella sua carriera il Master di fine anno, un vuoto clamoroso per lo spagnolo se si pensa che Roger Federer ha vinto le Finals per ben sei volte e Novak Djokovic cinque (quindi da domani il serbo andrà alla ricerca di un nuovo trionfo per eguagliare lo svizzero). Se Nadal vuole sfatare il tabù, Taylor Fritz sogna un debutto da raccontare ai nipotini: battere Rafa alla prima partita della sua prima partecipazione alle Atp Finals sarebbe sicuramente una bellissima impresa…

