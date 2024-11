DIRETTA ATP FINALS 2024: ALCARAZ RUBLEV, SPAGNOLO NEI GUAI!

Siamo arrivati alla quarta giornata delle Atp Finals 2024, alla Inalpi Arena di Torino mercoledì 13 novembre si torna a giocare per il secondo turno del gruppo John Newcombe, e dunque le due partite cui assisteremo oggi saranno Alcaraz Rublev, alle ore 14:00, e Zverev Ruud che prenderà il via alle ore 20:30. Sappiamo che la formula delle Atp Finals 2024 prevede che nella seconda giornata si affrontino i due vincitori e i due perdenti, così da garantire che almeno uno dei due match del terzo turno valga ancora il pass per la semifinale; possiamo allora verificare come sia delicatissima la situazione di Carlos Alcaraz, che all’esordio è uscito sconfitto in due set da Casper Ruud.

Lo spagnolo, presentatosi a Torino in condizioni non eccellenti, rischia l’eliminazione già oggi: sarebbe così qualora dovesse perdere con vittoria di Alexander Zverev nei confronti di Ruud, per contro invece a tornare immediatamente a casa sarebbe Andrey Rublev in caso di sconfitta, e in serata il successo del norvegese su Sascha. Questi sono i possibili incroci nella diretta Atp Finals 2024 e quelli che potremmo definire più “immediati” all’interno del girone, ma naturalmente ce ne sono altri e dunque la giornata di mercoledì potrebbe diventare più interessante che mai, noi la seguiremo insieme ma prima possiamo fare qualche altra considerazione sui temi importanti.

DIRETTA ATP FINALS 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Non cambia l’appuntamento con la diretta tv delle Atp Finals 2024, che anche per questa giornata avrà due modalità: la prima però, vale a dire quella della televisione di stato su Rai Due, riguarderà però solo il match di doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dunque per le due partite del torneo singolare dovrete essere abbonati alla televisione satellitare che su Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) e Sky Sport Uno (201) garantirà la copertura integrale con anche ampi approfondimenti da studio, possiamo ricordare che la diretta streaming video sarà a disposizione senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP FINALS 2024: ZVEREV E RUUD PER LA SEMIFINALE

Con la diretta Atp Finals 2024 ci addentriamo dunque in una giornata che potrebbe consegnarci il semifinalista nel gruppo John Newcombe: abbiamo fatto il calcolo sulle sconfitte, ma naturalmente questo discorso si può girare al contrario e, di conseguenza, chi tra Zverev e Ruud si prenderà la vittoria potrà già essere in semifinale qualora nel match del pomeriggio sia arrivata la sconfitta per il giocatore da incrociare tra due giorni. Come accennato però c’è sempre la possibilità che resti tutto aperto sino all’ultima giornata: lo stesso Alcaraz (ma anche Rublev) in semifinale alle Atp Finals 2024 potrebbe andarci anche con una seconda sconfitta sul groppone.

Come? Semplice: nel caso dello spagnolo, dovrebbe sperare in una vittoria di Ruud su Zverev, poi ovviamente Alcaraz dovrebbe battere il tedesco giovedì e infine il norvegese dovrebbe superare il russo. Chiaramente questo discorso è preso in termini generali: in un contesto del genere si dovrebbe andare a contare il numero di set e game vinti per la classifica avulsa, dunque è chiaro che sia Alcaraz che Rublev aumenterebbero le loro possibilità vincendo oggi. A proposito: nella classifica Ruud (12-6) precede Zverev (12-8) e di conseguenza Rublev è davanti ad Alcaraz per due giochi, ma ora spazio ai match nella diretta Atp Finals 2024 perché tra poco si gioca davvero…