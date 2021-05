Diretta Atp Madrid 2021/ Sinner Pella streaming video tv, orario dei match (tennis)

DIRETTA ATP MADRID 2021: PROSEGUE IL PRIMO TURNO

Il torneo Atp Madrid 2021 prosegue: alle ore 11:00 di lunedì 3 maggio vivremo infatti altri match di un primo turno (trentaduesimi) che entra finalmente nel vivo, dopo l’antipasto della domenica che ci ha consegnato qualche match interessante ma solo, appunto, come apripista visto che si dovevano concludere anche le qualificazioni. Oggi avremo un solo italiano in campo: si tratta di Jannik Sinner, che resta il giocatore del momento con i grandi risultati già ottenuti nei primi mesi del 2021.

L’azzurro affronterà Guido Pella, argentino che sulla terra rossa potrebbe sicuramente dargli fastidio; il favorito però è Sinner, che spera di fare una grande corsa anche in questo appuntamento che, ricordiamo, è un altro Masters 1000 dopo quelli già disputati a Miami e Montecarlo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta del Atp Madrid 2021, la speranza è quella di assistere a grande tennis a prescindere da chi poi sarà a qualificarsi per il secondo turno.

DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Madrid 2021 sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, la televisione satellitare infatti ha acquisito i diritti per mandare in onda i Masters 1000 della stagione e, di conseguenza, tutti gli abbonati potranno rivolgersi ai canali del loro decoder e, eventualmente, alla possibilità di seguire i match in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ricordiamo invece che le partite del torneo femminile saranno sulla web-tv federale SuperTennis, e anche sul sito di riferimento www.supertennis.tv con la visione in mobilità.

DIRETTA ATP MADRID 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque avremo solo Sinner Pella come match del giorno al torneo Atp Madrid 2021: l’altoatesino punta l’ennesima grande corsa in un torneo di livello, dopo la finale giocata a Miami e la semifinale raggiunta a Barcellona ci sono speranze di fare risultati anche sulla terra rossa della capitale spagnola. Chiaramente andrà poi valutato quali saranno gli incroci del tabellone; intanto, possiamo dire che al primo turno oggi assisteremo a match davvero interessanti, con la presenza di Félix Auger-Aliassime che se la vedrà con Casper Ruud e quella di Cristian Garin, il cileno che ha già mostrato di poter salire di livello negli anni scorsi (lo avevamo visto battere Matteo Berrettini per un titolo 250) che giocherà invece contro Fernando Verdasco, vecchia volpe del circuito che su questa superficie può arrivare fino in fondo, naturalmente al netto della sua condizione fisica. Avremo poi Aslan Karatsev, battuto da Berrettini nella finale del Serbia Open ma già semifinalista agli Australian Open: il russo va a caccia di conferme sfidando il giovane francese Ugo Humbert. Per tanti tennisti questa diretta del Atp Madrid 2021 rappresenta una sorta di maturità, perché come detto si tratta di un torneo importante; tra poco si gioca, vedremo dunque come andranno le cose…



