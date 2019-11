Diretta Atp NextGen 2019/ Sinner Ymer streaming video tv, orario dei match (tennis)

Si gioca la seconda giornata alle Atp NextGen 2019: alle ore 14:00 di mercoledì 6 novembre siamo nuovamente al PalaLido di Milano, per vedere come procederanno i due gironi che formano la prima fase di questo torneo dedicato ai migliori tennisti Under 21 al mondo. Ancora una volta, come già successo ieri, si apre con il gruppo A: la prima sfida sarà Casper Ruud-Alejandro Davidovich Fokina seguita, non prima delle ore 16:00, da Alex De Minaur-Miomir Kecmanovic. La sessione serale scatta alle ore 19:30 e, per il gruppo B, si aprirà con Frances Tiafoe-Ugo Humbert per avere poi il match più atteso dai noi italiani, vale a dire Mikael Ymer-Jannik Sinner. Dunque si affrontano in un testa a testa i giocatori perdenti della prima giornata, e quelli vincenti; in questo modo sarà garantita una terza giornata più interessante, e non già condizionata da una doppia qualificazione aritmetica alle semifinali. Non resta ora che stare a vedere quello che succederà nella diretta delle Atp NextGen 2019.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp NextGen 2019 è garantita da SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro televisore ed è accessibile anche attraverso il decoder di Sky (gli abbonati ce l’hanno disponibile al numero 2249). Naturalmente sarà possibile seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP NEXTGEN 2019: RISULTATI E CONTESTO

Nella giornata odierna delle Atp NextGen 2019 stabiliremo dunque se Jannik Sinner sarà in grado di prendersi la seconda vittoria: all’esordio l’altoatesino ha rimontato un set perso al tie break ed è riuscito a battere Tiafoe, andando anche in testa al suo girone per aver vinto due parziali in più rispetto a Mikael Ymer. Il testa a testa promette scintille: Sinner è emerso come grande talento nella seconda parte di stagione – riuscendo a battere Gael Monfils ad Anversa – ma è da tempo che si parla di lui come di un possibile campione o comunque un tennista in grado di arrivare tra i primi 20-30 al mondo in tempi rapidi, come già accaduto a Matteo Berrettini. Dall’altra parte il favorito Alex De Minaur ha aperto molto bene, concedendo un solo set a Davidovich Fokina ma sostanzialmente dominando il suo match; l’australiano punta a ripetere la finale dello scorso anno e ovviamente vincerla, oggi Miomir Kecmanovic rappresenta un avversario tosto. Tra i perdenti, inutile dirlo, è una sorta di spareggio per restare vivi nel rispettivo girone: chi non ha vinto alcun set è il solo Casper Ruud, che però con un successo in questo mercoledì al PalaLido si rimetterebbe del tutto in corsa per un posto in semifinale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA