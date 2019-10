Diretta Atp Parigi-Bercy 2019/ Streaming video tv: orario delle partite (tennis)

Il torneo di tennis Atp Parigi-Bercy 2019 è quello che chiude ufficialmente il programma dei Masters 1000 per la stagione in corso. A partire dalle ore 11:00 di lunedì 28 ottobre si disputano le partite su campo indoor in un appuntamento che ultimamente è stato capace di riservare sorprese, come il titolo ottenuto da Jack Sock (che era arrivato alle Atp Finals) che in questo 2019 non ha vinto nessuna partita in singolare, o come quello di Karen Khachanov che si presenta nella capitale francese da campione in carica. Si tratta di un torneo “strano”, perché come noto sono ben pochi i tornei che nell’arco della stagione si giocano al coperto; i favoriti sono sempre gli stessi e noi speriamo che possa trovare spazio e gloria anche Matteo Berrettini (reduce dalla semifinale di Vienna), autore di un 2019 da favola e che, ufficialmente nella Top 10 del ranking mondiale, continua la sua corsa verso un posto al Master di Londra che sarebbe il coronamento di una crescita che lo ha portato ad essere costantemente insieme ai migliori tennisti del pianeta. Ora però non resta che aspettare la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 e vedere quello che succederà…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2019 sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva a tutti gli abbonati, che potranno seguire le partite proposte dall’emittente e, in assenza di un televisore, potranno anche avvalersi del servizio di diretta streaming video fornito senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2019: IL CONTESTO

Dal torneo Atp Parigi-Bercy 2019 mancherà Roger Federer: l o svizzero ha annunciato pochi giorni fa di non voler prendere parte a questo torneo Masters 1000 per concentrarsi sulle Finals, che sono il grande obiettivo di fine stagione. Lo saranno anche per Rafa Nadal, che non le ha mai vinte: lo spagnolo, fresco di nozze, su campi indoor ha sempre faticato parecchio e allora sfrutta questo appuntamento francese per provare a mettersi in ritmo e cercare quelle sensazioni positive che gli serviranno poi a Londra. Avremo anche Novak Djokovic, con cui Nadal lotta per chiudere l’anno al numero 1 Atp: il maiorchino ha fatto un bel passo avanti in questo senso vincendo gli Us Open, e quando ha trionfato a Flushing Meadows ha sempre terminato la stagione davanti a tutti. Infine, tra i favoriti per il titolo del torneo Atp Parigi-Bercy 2019, dobbiamo chiaramente inserire Daniil Medvedev: il russo è insieme a Berrettini il giocatore maggiormente cresciuto in questo anno, e ancora una volta si candida a mettere in bacheca un grande trofeo dimostrando che sì, i big si possono anche battere con costanza.



