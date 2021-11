DIRETTA/ Atp Parigi-Bercy 2021 video streaming tv: così andò un anno fa

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo di seguire la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 nel giorno dedicato alle semifinali, possiamo fare un passo indietro all’anno scorso, per ricordare che cosa era successo a Parigi nel torneo che chiudeva i Masters 1000, una delle poche caratteristiche della stagione del tennis che non era cambiata nemmeno nel 2020 stravolto dalla pandemia di Coronavirus. Dunque a Bercy le due semifinali erano state Zverev Nadal e Medvedev Raonic, due sfide di altissimo livello. Nella prima c’era stata la netta vittoria per 6-4, 7-5 di Alexander Zverev ai danni di Rafa Nadal, che quest’anno invece è uno dei grandi assenti a Parigi-Bercy (e non lo vedremo nemmeno alle Atp Finals).

Il tedesco dunque conquistò un posto in finale e lo stesso fece il russo Daniil Medvedev, che si impose in due set contro il canadese Milos Raonic con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). Infine, il giorno seguente Medvedev avrebbe conquistato il successo a Parigi-Bercy vincendo per 5-7, 6-4, 6-1 la finale naturalmente contro Zverev. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 è un’esclusiva della televisione satellitare: per assistere ai match dunque avrete bisogno di essere abbonati al servizio, poi dovrete selezionare il canale di riferimento oppure, senza costi aggiuntivi, potrete avvalervi della diretta streaming video che può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

OGGI LE SEMIFINALI!

La diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 ci farà compagnia naturalmente anche oggi, sabato 6 novembre. Sarà il giorno delle semifinali dell’ultimo Masters 1000 della stagione del tennis maschile, anche se il verdetto forse più atteso (certamente in ottica italiana) è già arrivato fra gli ottavi e i quarti di questo Atp Parigi-Bercy 2021, che infatti hanno delineato il quadro degli otto qualificati per le Atp Finals di Torino, il Master di fine anno che per la prima volta sarà in Italia e al quale parteciperà Matteo Berrettini.

Dobbiamo dire che il romano sarà da solo, perché a Jannik Sinner non è riuscita l’impresa di aggiungersi all’altro azzurro. Gli ultimi due posti in palio sono andati al norvegese Casper Ruud già grazie alla vittoria di giovedì negli ottavi di finale e poi al polacco Hubert Hurkacz grazie al successo di ieri nei quarti di finale contro l’australiano James Duckworth. Siamo comunque adesso alle semifinali di un Masters 1000, dunque dalle ore 14.00 di oggi pomeriggio possiamo mettere da parte i calcoli sulle classifiche e i punti del ranking per goderci le emozioni dai campi del torneo Atp Parigi-Bercy 2021…

DIRETTA ATP PARIGI-BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

Djokovic Hurkacz sarà dunque il match maggiormente sotto i riflettori oggi nella diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2021. Non scontato l’impegno per Novak Djokovic, perché il polacco è tennista di valore assoluto, quest’anno vincitore a Miami e naturalmente tra i più forti del mondo visto che parteciperà alle Atp Finals di Torino. Il modo perentorio in cui Djokovic ha sconfitto ieri lo statunitense Taylor Fritz ci fa pensare però che il serbo sia ancora il favorito.

Nelle ultime settimane è stato sotto i riflettori soprattutto il discorso legato alla qualificazione per il Master, però il 2021 resterà per sempre l’anno trionfale ma con epilogo beffardo per Novak Djokovic: resterà negli annali il tris di vittorie agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon (in finale contro Matteo Berrettini) che ha portato il serbo a quota 20 Slam come Roger Federer e Rafa Nadal, ma resterà anche la sconfitta in finale agli Us Open contro Daniil Medvedev, a un solo passo dal completare il primo Grande Slam dopo 52 anni e dal sorpasso allo svizzero e allo spagnolo come numero di trionfi. Il torneo Atp Parigi-Bercy 2021 ha visto il rientro di Nole dopo la delusione di New York: che cosa succederà?

