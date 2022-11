Diretta Atp Parigi Bercy 2022/ Rune Wawrinka streaming video tv, orario dei match

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: PROSEGUE IL 1° TURNO

Abbiamo la seconda giornata del torneo Atp Parigi Bercy 2022: alle ore 11:00 di martedì 1 novembre iniziano i match di questo torneo che fa parte del circuito Masters 1000, dunque un appuntamento importante che si gioca indoor. Siamo ancora impegnati con i match del primo turno, iniziati ieri; gli italiani sono presenti nel tabellone, ma non oggi perché purtroppo negli ultimi giorni abbiamo avuto il forfait di Matteo Berrettini che, ancora alle prese con qualche problema fisico, rischia di saltare le finali di Coppa Davis alle quali è stato ovviamente convocato.

Nella diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 vedremo comunque match parecchio interessanti, che ora proveremo a presentare in maniera riassuntiva; va ricordato che il campione in carica è Novak Djokovic e che i big sono tutti presenti nella capitale francese, ovviamente li vedremo all’opera dal secondo turno (almeno le prime otto teste di serie) e sarà curioso scoprire se Rafa Nadal riuscirà finalmente a vincere questo Masters 1000 per la prima volta in carriera, lui che con i campi indoor non è mai andato particolarmente d’accordo. Tra poco dunque sarà nuovamente il momento di giocare in questo affascinante torneo…

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

Sono ben tre i canali dedicati alla diretta tv del torneo Atp Parigi Bercy 2022, che va in onda sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque scegliere tra i vari match proposti su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205), naturalmente in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo infine il sito ufficiale del torneo, su www.rolexparismasters.com, dove troverete le informazioni utili come i tabellini play-by-play aggiornati in tempo reale, e forniti di tutte le statistiche.

DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2022: RISULTATI E CONTESTO

Andiamo dunque a presentare la diretta del torneo Atp Parigi Bercy 2022 per martedì 1 novembre. Sicuramente uno dei match più interessanti che ci vengono proposti oggi è lo scontro generazionale tra Holger Rune e Stan Wawrinka: 18 anni di differenza tra i due, il veterano svizzero da tempo non è più quello che infiammava il circuito Atp ma certamente può ancora dare qualcosa al mondo del tennis, e ritagliarsi qualche soddisfazione. Dall’altra parte, il danese è uno dei grandi talenti emergenti: forse deve ancora fare il definitivo salto di qualità, ma ad ottobre ha raggiunto tre finali (l’ultima domenica) e dunque è un po’ il giocatore del momento.

Troveremo poi in campo per il primo turno del Masters 1000 francese Hubert Hurkacz, sicuramente tra i candidati ad un posto in finale, contro il padrone di casa Adrian Mannarino che in tornei come l’Atp Parigi Bercy 2022 può sempre rappresentare una minaccia; e poi ancora John Isner contro Oscar Otte, e il talentuoso Grigor Dimitrov che se la deve vedere con l’olandese Botic Van De Zandschulp. Scopriremo quindi cosa succederà tra poco, quando per il torneo Atp Parigi Bercy 2022 si tornerà finalmente a giocare…











