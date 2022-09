Diretta Italia Argentina/ Streaming video Rai: seconda uscita in Coppa Davis

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: A BOLOGNA IL SECONDO ATTO DELLE FINALI DI COPPA DAVIS 2022

La diretta di Italia Argentina ci terrà compagnia dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 16 settembre, per il secondo impegno degli Azzurri nel gruppo A delle finali della Coppa Davis 2022, alla Unipol Arena di Bologna. Fattore campo favorevole quindi, almeno in questo girone che costituisce la prima parte delle Finali di Coppa Davis 2022, spezzate in due parti, dal momento che quelle che potremmo considerare le vere e proprie finali si svolgeranno alla fine di novembre, dopo le Atp Finals di Torino.

Diretta Us Open 2022/ Berrettini Davidovich (3-2): l'azzurro vola ai quarti!

Per ora stiamo vivendo una fase nella quale le formazioni partecipanti alle Finali di Coppa Davis 2022 sono divise in quattro gironi da altrettante squadre, dai quali si qualificheranno le prime due per le “vere” finali di novembre. La diretta di Italia Argentina è il secondo impegno per gli Azzurri, che hanno già giocato mercoledì contro la Croazia, con Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che erano stati scelti per i due singolari e hanno ripagato la fiducia conquistando altrettanti successi che hanno portato la vittoria del match. Di fronte c’è l’Argentina, che martedì ha perso 2-1 contro la Svezia, nostra ultima avversaria domenica: che cosa ci dirà la diretta di Italia Argentina?

Berrettini e il ritiro da Wimbledon per Covid/ “Assurdo, speravo di negativizzarmi”

ITALIA ARGENTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2022

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati di Coppa Davis, perché la diretta tv di Italia Argentina sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento è su Rai Due dall’inizio dei match fino alle ore 19.30, quando la linea passerà a Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. La televisione di stato trasmette i match degli azzurri nel girone delle finali di Coppa Davis 2022 e, naturalmente, ci sarà la possibilità di seguire le partite anche in diretta streaming video, grazie a sito o app di Rai Play. L’alternativa è rappresentata da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 205 del decoder ma chiaramente riservati agli abbonati; in questo caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ITALIA ARGENTINA SU RAIPLAY

MATTEO BERRETTINI HA IL COVID: RITIRATO DA WIMBLEDON/ "Cuore spezzato, che delusione"

DIRETTA ITALIA ARGENTINA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Italia Argentina, staremo a vedere se oggi scenderà in campo Jannik Sinner, che ha saltato l’impegno contro la Croazia di mercoledì per avere un paio di giorni in più per riprendersi dal fastidio alla caviglia accusato agli US Open, dove l’altoatesino si è fermato a un passo dalla vittoria contro Carlos Alcaraz (poi vincitore del titolo) ai quarti di finale. L’Italia comunque ha abbondanza di scelta, perché anche Matteo Berrettini (che in base alla presenza di Sinner è numero 2 oppure numero 1) e Lorenzo Musetti sono naturalmente nomi di altissimo profilo, che lasciano tranquillo il capitano non giocatore Filippo Volandri.

L’Argentina deve invece provare a riscattare il passo falso al debutto contro la Svezia, quando i sudamericani sono riusciti a vincere solamente il doppio con Máximo González / Horacio Zeballos, mentre i due singolaristi Sebastián Báez e soprattutto Diego Schwartzman hanno perso le rispettive partite, con delusione in particolare per quest’ultimo, che era certamente favorito sulla carta contro Mikael Ymer. Attenzione comunque ai sudamericani, mai da sottovalutare anche in singolare e dotati di un doppio di valore, come abbiamo scoperto appunto martedì a Bologna, nella prima giornata del gruppo A delle Finali di Coppa Davis 2022, che oggi ci propongono la diretta di Italia Argentina…











© RIPRODUZIONE RISERVATA