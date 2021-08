Diretta ATP WTA Cincinnati 2021/ Streaming video tv: al via il primo turno!

Dopo la tappa canadese, ecco che il grande tennis torna negli Stati Uniti: oggi, domenica 15 agosto 2021 si accenderanno i primi turni del ATP e WTA Cincinnati 2021. Siamo dunque di nuovo protagonisti non già a Flushing Meadows, come occorso lo scorso anno, ma sui campi dell’Ohio, per il torneo di massima categoria che ci indirizza velocemente all’ultimo Slam dello stagione, gli US open. L’attesa dunque verso questa nuova edizione del Western & Southern open sia per la categoria Atp che Wta è grande: questo anche se non saranno presenti nel tabellone alcuni big. Nei giorni scorsi infatti hanno annunciato forfait i tre grandi, ovvero Federer, Djokovic e Nadal, tutti alle prese con infortuni o strascichi dai precedenti impegni (anche Olimpici): pure senza queste stelle il Cincinnati 2021 si annuncia un appuntamento imperdibile, comunque pieno di grandi protagonisti del tennis mondiale.

ATP WTA CINCINNATI 2021 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2021 sarà come sempre affidata a Sky Sport, almeno per quanto riguarda il torneo maschile: gli abbonati potranno assistere alle partite che di volta in volta saranno proposte dalla regia, sfruttando anche la possibilità della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Le donne saranno invece su SuperTennis: la web-tv federale è disponibile al numero 64 del vostro televisore o anche al 224 del decoder Sky, in alternativa potrete utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone visitando il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta del Atp Wta di Cincinnati 2021, pure ci pare doveroso ora dare un miglior contesto alla competizione, che oggi apre i battenti. Ricordato che siamo tornati nell’Ohio (dopo il trasferimento nella bolla newyorkese dell’anno scorso), ecco che da programma ufficiale ancora oggi vi sarà spazio per gli ultimi turni di qualificazione: solo alle ore 00.00 italiane cominceranno i primi match per il primo round ufficiale. Parlando poi dei protagonisti abbiamo già accennato all’assenza di Nadal, Federer e Djokovic, con il serbo che dunque non potrà difendere il trionfo alzato l’anno scorso. Pure non mancheranno i giganti: ecco pronti nel tabellone principale per l’ATP nomi come quello di Medvedev e Zeverev ma pure Rublev e Tsitsitpas, come ovviamente anche gli azzurri Matteo Berrettini (che ha saltato Toronto), Sinner e Fognini, pronti a riscattare la povera prestazione in Canada. Da segnalare però che con oggi si comincerà con calma (visto che si è indietro con le qualificazioni) e dunque per il primo turno saranno appena due le sfide previste, Kevmanovic-Paire e Goffin-Pella.

Non mancheranno poi già oggi anche parecchie star per il tabellone femminile: presente al via la vincitrice in carica, la bielorussa Azarenka, come pure Barty e Osaka dopo la delusione delle Olimpiadi di Tokyo e Sabalenka. Chi mancherà purtroppo saranno le sorelle Williams, Serena e Venus, alle prese con diversi acciacchi, come anche la numero 4 al mondo Sofia Kenin, che ha annunciato che abbisogna di ancora di tempo per superare un piccolo problema al piede.



