Diretta Atp Wta Cincinnati 2022/ Streaming video tv, orario dei match

Oggi venerdì 19 agosto la diretta Atp Wta Cincinnati 2022 vivrà una giornata molto importante, dal momento che nel torneo Masters 1000 che si sta disputando in Ohio siamo ormai arrivati ai quarti di finale sia del torneo maschile sia di quello femminile, anche se purtroppo dobbiamo sottolineare che si tratterà di quarti di finale senza italiani, dal momento che nella notte Jannik Sinner è stato eliminato dal canadese Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale.

Naturalmente il Western & Southern Open resta comunque un appuntamento molto importante, come già accennato un Masters 1000 in campo maschile e di valore equivalente (Wta 1000) anche per quanto riguarda le donne, secondo grande evento dell’estate sul cemento nord-americano dopo il Canadian Open di settimana scorsa e in vista naturalmente degli Us Open, che saranno il quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Andiamo allora a scoprire tutte le indicazioni utili per vivere anche oggi la diretta Atp Wta Cincinnati 2022.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo, la diretta tv del torneo Atp Wta Cincinnati 2022 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili infatti sono trasmessi sulla televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati in particolar modo su Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder) mentre le partite femminili vanno in onda sulla web-tv federale SuperTennis, aperta a tutti sul canale 64 del televisore. Ci sono anche le alternative fornite dalla diretta streaming video: nel primo caso dovrete attivare l’applicazione Sky Go, nel secondo semplicemente visitare il sito www.supertennis.tv. Ricordiamo poi la possibilità di seguire il torneo con i boxscore presenti sul portale ufficiale, che trovate all’indirizzo wsopen.com.

DIRETTA ATP WTA CINCINNATI 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Anche oggi vivremo in ogni caso grande tennis con la diretta Atp Wta Cincinnati 2022, una tappa imperdibile della classica stagione estiva sul cemento nordamericano. In campo maschile, alle ore 19.00 italiane di stasera i quarti di finale del torneo Atp Cincinnati 2022 si apriranno con la partita Medvedev Fritz, al termine della quale si disputerà anche il secondo incontro Tsitsipas Isner, mentre poi in Italia saremo già abbondantemente dopo la mezzanotte con la seconda metà delle partite in programma per i quarti, indicativamente dalle ore 1.00 per Auger-Aliassime Coric e poi Norrie Alcaraz per chiudere la giornata.

Per quanto riguarda invece il torneo femminile, la giornata del torneo Wta Cincinnati 2022 sarà dedicata sempre ai quarti di finale, ma comincerà già alle ore 17.00 italiane con Keys Rybakina, mentre a seguire la seconda sfida sarà Tomljanovic Kvitova, poi ci sarà anche il terzo match Sabalenka Zhang per chiudere quella che a Cincinnati sarà ancora la sessione diurna. Infine, dopo la mezzanotte è fissato il via all’ultimo quarto di finale femminile, cioè Pegula Garcia.











